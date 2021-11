Dejará la Lazio en enero y en LaLiga se pelean por él.

El mercado de enero se acerca y los resultados no acaban de llegar del todo en el Cádiz CF, que este domingo sumó un empate 'in extremis' ante el Mallorca y que ya acumula siete jornadas consecutivas sin sumar de tres. Aún no conoce la victoria como local y coquetear con los puestos de descenso se está convirtiendo en un habitual.

Por eso están abiertos en el Nuevo Mirandilla a reforzarse en el próximo mercado invernal, aunque al tener fichas libres podrían hacerlo, incluso, antes. Algo que en principio no se contempla, esperando a que enero pueda traer oportunidades más suculentas.

Se busca un chollo y dos son las prioridades a reforzar. En primer lugar, la punta de lanza. Falta gol y no es precisamente por falta de efectivos. El Choco Lozanos, que ante el Villarreal firmó un 'hat trick', es el atacante más en forma, seguido de un Negredo que salvó al equipo, de penalti, ante el Mallorca. Sobrino también ayuda, pero Osmajic no acaba de arrancar, habiendo estado apartado semanas atrás, y Florin Andone no acaba de contar para Cervera.

De su futuro, de hecho, dependerá en gran medida la posible llegada de otro delantero. El internacional rumano tan sólo ha participado en tres encuentros, acumulando unos exiguos 108' de juego. Comparte agencia con el técnico, por lo que, de no jugar, se le buscará una salida interesante para todas las partes. Su marcha aliviaría las arcas y facilitaría la llegada de otro goleador... Y de algún refuerzo más.

Hablamos del extremo izquierdo, una posición que se quedó coja el verano pasado. Mientras que hay tres diestros (Salbi, Iván Alejo y Álvaro Jiménez), sólo hay uno zurdo, Álberto Perea. Y para esa posición, la del extremo izquierdo del Cádiz CF, destaca un nombre propio en particular. Se trata de Jony Rodríguez, quien ya se trabajó el pasado verano y quien se ha quedado sin ficha en la Lazio durante esta primera mitad de la temporada. El curso pasado militó en préstamo en Osasuna, donde también intentaron mantenerlo, sin suerte, este curso.

Con contrato hasta el 2023 con la Lazio, varios son los clubes de LaLiga que gustarían repatriarlo el próximo enero. El conjunto romano, por su parte, no pondrá demasiados impedimentos para dejarlo salir, siendo la principal duda cuál será el estado de forma del futbolista tras tanto tiempo sin competir de manera oficial. En Cádiz CF necesitan rendimiento inmediato; un futbolista que venga a sumar desde el primer minuto, sin demasiado tiempo para adaptarse.

En Segunda división, el Sporting también se ha interesado por su situación. Como dato relevante en favor del Cádiz, comparte agencia de representación con Cervera y con Florin Andone, por lo que las conversaciones al respecto estarán aseguradas en estas semanas.