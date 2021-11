El Jesús Navas más personal: "Soy un loco del fútbol"

Durante su entrevista con ESTADIO Deportivo, Jesús Navas no sólo trató la actualidad del Sevilla FC, del que es capitán, ni su deseo de volver a la selección española de manos de Luis Enrique, sino que también se abrió como persona, dejando a relucir al Jesús Navas más íntimo. Al Navas padre y al Navas más familiar; esas facetas que combina con el fútbol, su verdadera pasión.

"Quien me conoce sabe que quiero entrenar siempre, que quiero estar ahí siempre. Que cuando hay recuperación no me quiero salir, que quiero seguir con el grupo y me tienen que parar un poco. Es mi forma de ser. Estar dentro del grupo, siempre intentar ayudar. Tengo mucha ilusión y muchas ganas de estar siempre ayudando al grupo", dice el capitán del Sevilla FC, quien se autodefine como un verdadero "loco del fútbol", dice Navas.

"Intento estar con ellos (los niños). Pero soy un loco del fútbol. Estoy siempre pensando en el siguiente entreno, en intentar hacerlo lo mejor posible. Pero lo importante, como te digo, es la ilusión con la que se levanta uno para disfrutar del fútbol", apostilla Jesús Navas, quien no piensa "más allá" del día a día, aunque los años pasen y el momento de colgar las botas esté cada vez menos lejos.

A punto de cumplir los 36 años este mes de noviembre, tiene contrato con los de Nervión hasta los 38: "Para mí el fútbol es lo máximo y no quiero pensar más allá".

Y es que su familia es la piedra angular en la que se apoya Jesús Navas cuando no está con un balón en los pies: "Soy muy familiar. Mucho de estar en casa, con mis niños, mi mujer. Soy muy familiar, sí".