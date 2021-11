Lopetegui repasa la enfermería del Sevilla en semana de Champions y derbi y evita "la demagogia" con el Lille

El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, ha pasado este lunes por la sala de prensa de la ciudad deportiva para analizar la previa de la cuarta jornada de la Fase de Grupos de la Champions League que enfrentará mañana al conjunto nervionense y al Lille francés en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El técnico vasco ha ofrecido un repaso del estado de la enfermería para una semana con choques trascendentales en la máxima competición continental, donde le urge ganar ya, y en LaLiga, con El Gran Derbi del domingo en el campo del Real Betis.

Del duelo cainita se ha negado a hablar, como ya es habitual en él. "(El derbi) no existe. Sólo pensamos en el partido de mañana y sólo existe ese. Hablamos de la Champions, no existe otro partido a día de hoy", ha remarcado Lopetegui, feliz por ver cómo las lesiones del pasado sábado se quedaban en un susto y la enfermería prácticamente se queda vacía: "Karim (Rekik) ya tiene alta médica y Montiel y Delaney han entrenado con normalidad y todo apunta a que están disponibles para este partido".

Así, sólo quedaría por volver el Papu Gómez, quien se ha perdido los últimos encuentros del cuadro nervionense por culpa de unas molestias musculares que le está costando dejar atrás. Al que ve perfectamente recuperado es a Youssef En-Nesyri, para quien pide un poco de paciencia: "Ha estado cinco semanas de baja por una lesión muscular, ya está bien y seguro que poco a poco irá alcazando su nivel".

Respecto a lo que le ha faltado al Sevilla FC para ganar alguna de las tres jornadas anteriores, Lopetegui exaltó el nivel de sus oponentes y pidió "no hacer demagogia" con la posición actual del Lille, decimosegundo en la Ligue 1. "Nos centramos en todas las cosas positivas nuestras, para mejorarlas, y en las que no, para solucionarlas. No es sencillo ganar la liga en Francia. Para conseguirlo hay que ser un gran equipo y tener una plantilla de calidad. Mañana nos enfrentamos al campeón de Francia. Es un equipo lleno de talento en todas las posiciones. Hablamos de un gran equipo", insistió.

El de Asteasu confía en los suyos y se niega a hacer cuentas. "Todos los partidos son finales. Nosotros los afrontamos siempre con la ambición de ganarlos todos y éste va a ser exactamente igual, siendo conscientes de la complejidad del rival y de la competición, que es la más exigente que hay pero también la más bonita". "Dentro del poco tiempo que tenemos para trabajar con este calendario, estamos enfocados en crecer como equipo. El camino es muy difícil y exigente, hay momentos complicados y habrá más. Tratamos de aprovechar el viento a favor para crecer y viento en contra para ser más fuertes", añadió.

Por último, envió un mensaje para la afición. El Sevilla FC suma un cinco de cinco en casa en LaLiga y empató en su único choque como local en Champions. Está invicto en el Sánchez-Pizjuán, pero Lopetegui rogó a la hinchada que les ayuden especialmente cuando las cosas no salgan bien: "La afición nos va a ayudar, eso está claro, pero sobre todo les pedimos que nos ayuden en fases de dudas y cuando los rivales tengan su mejor momento. Ése es el aliento de verdad, el que te levanta y el que te ayuda".