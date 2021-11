Pellegrini, sobre el Bayer, Fekir, el derbi y las rotaciones

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, afirmó en la rueda de prensa oficial previa al choque de este jueves ante el Bayer Leverkusen, que su equipo "llega bien" a la cita de la cuarta jornada en el Grupo G de la Europa League, "consciente de venir a jugar un partido muy importante, tras una derrota (en el Wanda) que no fue de la forma" que esperaban, aunque deja claro que jugaban "contra el campeón (de LaLiga) en su campo". Eso sí, el chileno, que analizó otros muchos temas de actualidad, incluido el derbi del domingo, espera "recuperar las sensaciones previas" al encuentro contra el Atlético de Madrid, dejando claro que no será por falta de efectivos: "El plantel, incluido Héctor Bellerín, que no estuvo el domingo, está en perfectas condiciones".



FEKIR

"Primero, en todo caso, quiero dejar claro que la derrota (en Madrid) no fue sólo porque no jugara él. Analizamos parámetros físicos, médicos y futbolísticos. Para Nabil y Guido, estimamos que era un riesgo y que era mejor que fueran al banco. Conforme se desarrolló el partido, seguimos con esa línea, aunque no podemos saber si hubieran salido en caso de ir ganando o empatando. De todas formas, no centraría la derrota en sus ausencias. Jugamos un mal partido como equipo y nos ganó el campeón (de LaLiga) en su casa"



NO DEFINITIVO

"El partido de mañana es importante. No decide el grupo, porque en el fútbol, mientras las matemáticas cuadren, todo puede suceder. Pero sí estoy de acuerdo con que son tres puntos muy importantes"

"¿Crisis? Todos los equipos pasan por malos momentos durante el año. El Bayer tiene una gran calidad en sus jugadores, además de jugar en su campo. Si creyéramos que, por los resultados, no va a ser complicado, cometeríamos un gran error. Será un encuentro muy complicado ante un gran equipo"



ROTACIONES Y EL DERBI

"Estamos pensando solamente en el Leverkusen. En cuanto acabe, nos meteremos de lleno en el partido del domingo en casa ante el Sevilla. De momento, sacaremos el once que creamos que es el mejor equipo para ganar al Bayer 04"

"No creo que ninguno de los partidos anteriores fueran menos importantes. La política de rotaciones se basó en que los jugadores nos transmitieron confianza por su rendimiento general y particular, con todos involucrados en una misma idea y respondiendo. Salieron bien, aunque, como es lógico, cuando hay un mal resultado, se empiezan a cuestionar (las rotaciones). Como digo, en cada partido analizamos parámetros médicos, físicos y deportivos para elegir el mejor once"



PORTERÍA

"Tanto ahí como en otras posiciones, tratamos de analizar diferentes parámetros para elegir al mejor jugador. Claudio (Bravo) está a un gran nivel, pero también es cierto que tiene 38 años y, cuando va con Chile, juega tres partidos seguidos, por lo que tratamos de darle descanso antes y después de los parones. Eso no quiere decir nada; analizaremos tranquilamente quién es el mejor guardameta para este jueves y para el fin de semana"



EL PARTIDO DE 'IDA'

"Nunca sabe uno cómo van a ser los partidos, pero creo que será abierto, porque ambos salimos siempre a ganar. Debemos comenzarlo, eso sí, con mucha más intensidad de lo que lo hicimos en Sevilla, pero entiendo que será un encuentro de características parecidas"



LAINEZ Y CANALES

"Diego, desgraciadamente para él, ha tenido una lesión bastante larga. Ya está recuperado, pero le ha costado bastante recuperar el ritmo de competición. Ya jugó en casa ante el Bayer y rindió muy bien. Veremos cuándo es el mejor momento para que inicie un partido. Sergio viene inmerso en una alternancia de partidos a un ritmo bastante alto. Los necesitamos a todos en un gran nivel"