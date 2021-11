Pellegrini, con dudas: "Hay que analizar por qué hemos caído en este bache"

Manuel Pellegrini reconoció, tras esta dura goleada encajada por su equipo, que el rival había "superado" a un conjunto bético que no ha "estado bien ni en ataque ni en defensa".

"No hicimos una buena actuación ni defensiva ni ofensiva. En especial en el primer tiempo. En el segundo tiempo estuvimos mejor, pero ellos tuvieron una acción afortunada en el segundo gol con un par de reboes... Han sido dos partidos muy malos", afirmaba el chileno.

Preguntado por las claves de la derrota, Pellegrini dijo que "la velocidad". "Sobre todo la velocidad porque fue la que nos creó más problemas en el primer tiempo, llegamos poco al arco, tuvimos poco trabajo ofensivo y ya en el segundo tiempo mejoramos -tuvimos un par de oportunidades- pero su segundo gol fue decisivo", añadió.

Tras el partido, que mantiene al Betis como segundo clasificado del Grupo G aunque ahora casi descatado del primer puesto, Pellegrini no puso paños calientes ni a este resultado ni al 3-0 cosechado el domingo en el Wanda Metropolitano. Pese a ello, Pellegrini no descarta nada: "El fútbol no es matemática pura, hay que seguiur ganando los partidos que nos quedan porque no sabemos lo que puede pasar".

El técnico santiaguino, por otro lado, reiteró que ante el Atlético y el Bayer Leverkusen habían sido "dos partidos muy malos" de su equipo y que deben conducir a la "autocrítica y a valorar qué ha sucedido" para intentar "cambiar esta dinámica el domingo" en el derbi contra el Sevilla. "Esto es muy igualado, incluso cuando ganábamos dependía de dos o tres balones por partido. Hay que analizar por qué hemos caído en este bache e intentar el domingo cambiar la cara", afirmaba el chileno, quien, no obstante, tambien admitía la entidad de los rivales a los que se había enfrentado.

"Las dos derrotas se debe a que, por un lado, jugamos con dos rivales muy difíciles a domicilio y, por otro lado, a una bajada nuestra de rendimiento importante que hay que analizar y buscar los motivos", advirtió.