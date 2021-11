El sueño cumplido de un canterano que rompe moldes en el Málaga CF

Lo soñó durante años. No sólo llegar al primer equipo y debutar en La Rosaleda. También marcar delante de la afición blanquiazul y que ese tanto, además, contribuyera a lograr la victoria.

A Roberto no se le olvidará nunca la noche del 4 de noviembre de 2021 cuando cabeceó un centro preciso de Antoñín para que el balón besara las mallas. Era su primer gol oficial en el templo malaguista. "Ha sido un partido de ensueño, con mi primer gol en La Rosaleda. Ha sido una sensación inexplicable, se me han saltado hasta las lágrimas. Me he acordado de toda mi familia, de todos mis compañeros y de toda la afición malaguista", valoró.

El ariete del equipo, que entró en el once titular por el lesionado Chavarría, reconoció la conexión especial con el asistente, Antoñín. "Hablé con él antes del partido. Me dijo que iba a centrar las opciones que tuviera y ha ido para dentro", desveló.

No fue fácil aguantar el 2-1 ante el Sanse, pero Roberto es de los que piensa que el equipo se mereció el triunfo e incluso con un resultado mayor. "Sabíamos que era un partido complicado, que la Real iba a tener la posesión de balón. Nosotros también hemos intentado tenerla y aprovechar los contrataques. No hemos conseguido anotar el tercero, pero hemos hecho un gran partido", afirmó.