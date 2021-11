Marcelino: "Tuvimos lo que nos merecimos, una derrota"

Marcelino García Toral, técnico del Athletic, confesó sentirse "triste, muy triste", tras encajar una derrota frente al Cádiz en San Mamés (0-1) que aseguró "no entender" y por la que cree que incluso deben "pedir perdón a la afición".

"No entiendo que cuando tienes todo a favor nos hayamos cascado un partido como este. No fuimos productivos ni tuvimos ocasiones para tener otro resultado. Ganó en el que el cómputo general fue mejor y nosotros tuvimos lo que merecimos, una derrota", lamentó.

"No tuvimos ni de juego de posición, de elaboración, de progresión ni de finalización. No tuvimos nada. Lo demás es poner paños calientes", añadió el asturiano, quien hubiera entendido que los aficionados despidieran

con silbidos a sus jugadores al término de la primera parte.

"No nos podemos escudar en la precipitación. El gol ha sido en el minuto 6 y queda mucho partido. Somos jugadores de Primera. Sería una excusa pobre decir que nos impacientamos. Me deja muy triste y por supuesto

que no esperaba esto", añadió un dolido Marcelino.

El de Careñes incidió en que, "con todos los respetos, no puede ser que las dos derrotas de esta temporada hayan sido contra el Rayo y en Cádiz en San Mamés".

"Puedes perder en Vallecas o en Cádiz, pero no en San Mamés. Puede ocurrir una vez, pero dos veces en casa en tres meses, no. Hay que preguntarse porqué y buscar y encontrar la solución", agregó el técnico, quien aseguró tener una respuesta a ese "porqué" aunque eludió hacerla pública.