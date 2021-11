Qué difícil lo tiene Ismael Gutiérrez en el Málaga

Ismael Gutiérrez fue uno de los primeros fichajes del Málaga para la actual temporada. Cedido por el Atlético de Madrid, que comparte el 50% de sus derechos con el Real Betis, la operación se antojaba beneficiosa para ambas partes. Por un lado, el club blanquiazul se hacía con un futbolista a coste bajo y con porvenir que ya había incluso debutado en Primera con el Betis. Por otro, el centrocampista esperaba disfrutar de continuidad en Segunda tras el doble descenso la pasada campaña del filial colchonero.

Eso fue en julio. Cuatro meses después, el sevillano se encuentra casi inédito, habiendo apenas disputado cinco minutos en Liga a pesar de la grave lesión de Luis Muñoz. Y no parece que su rol vaya a cambiar a corto plazo. "Es un jugador con características muy definidas y, por unas cosas u otras, no optamos por él. Está trabajando para tener minutos y entrenando muy duro, pero si no juega es por decisiones técnicas, porque vemos a jugadores con otras características para ese puesto", ha confesado su entrenador, José Alberto López, antes de partir en autocar hacia Cartagena.

En el último partido, la victoria ante la Real Sociedad B, Isma calentó durante la segunda mitad. Al final, el técnico eligió a Ramón. "No me gusta molestar ni hacer perder el tiempo a nadie. Quiere más minutos, pero tratamos de tomar las mejores decisiones para el equipo", ha detallado.

A sus 21 años, el primo del 'napolitano' Fabián se encuentra en una encrucijada. Necesita jugar, mas lo tiene complicado con Escassi, Genaro, Ramón y Jozabed por delante en los gustos del entrenador.

En su día, el Atlético abonó 2 millones de euros por la mitad de sus derechos federativos. El Málaga dispone de una opción de compra de medio millón por él. A día de hoy, ni club ni jugador se plantean su ejecución.