Carreira sustituye al lesionado Urko González en la sub 21

Sergio Carreira, lateral derecho del Mirandés, ha sido el elegido por el seleccionador español sub 21 Luis de la Fuente para sustituir al central de la Real Sociedad B Urko González, quien abandonó lesionado la concentración. El futbolista fue examinado por los servicios médicos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y a la vista del resultado se ha decidido que el jugador se reincorpore a la disciplina de su club para continuar con su recuperación.

Un contratiempo que le pasó también en la anterior convocatoria de octubre, por lo que aún no ha podido debutar con España sub 21. En su lugar entra un futbolista que había sido un fijo en las dos listas de esta generación, pero que se quedó fuera el pasado viernes como es Carreira. El lateral derecho llegará esta misma tarde-noche a Madrid, aunque no será hasta mañana, martes, cuando pueda participar en la sesión de entrenamiento con el resto de sus compañeros.

Es el segundo cambio en la lista de Luis de la Fuente, tras haber tenido que llamar a Francho Serrano (Zaragoza) por la lesión muscular de Nico González (Barcelona) para los dos próximos compromisos de clasificación para el Europeo de la categoría, que se disputa en Georgia y Rumanía en verano de 2023. España lidera el Grupo C con pleno de puntos, 12 de 12 posibles, y sus dos próximos compromisos los disputará lejos de casa. Se enfrenta el próximo viernes 12 de noviembre a Malta (20:45 horas CET, -2 GMT) y el martes 16 a Rusia (18:00 horas), segunda de grupo a tres puntos de diferencia.

Encuentros que el seleccionador calificó como "complicados" en la rueda de prensa tras dar la lista de convocados y que empezará a preparar esta tarde en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) con el primer entrenamiento (19:00 horas CEST, -2 GMT) y en tres días pondrán rumbo a Malta.