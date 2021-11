El día que el Pacha Espino no quiso "romperle los huevos" a Messi.

El Pacha Espino es el hombre de moda en el Cádiz CF. El lateral izquierdo uruguayo es uno de los hombres más en forma del equipo dirigido por Álvaro Cervera, habiendo llamado ya la atención de los grandes. No es de extrañar que en el Cádiz CF lo hayan atado en corto, con una cláusula de 25 millones de euros.

Todo el mundo conoce ya al Pacha en LaLiga, entre ellos el Barcelona, cuyo fichaje han recomendado. Al respecto se ha referido el propio zaguero charrúa en el suplemento Ovación de El País, donde ha contado varias anécdotas con azulgranas como Busquets o Messi, ahora en el PSG. "Yo cuento ahora que Busquets me dijo 'Pacha' como si me conociera, como si me hubiese visto jugar. Viste que nosotros nos acostumbramos a verlos por la tele y cuando voy ahí me dice 'Pacha, cómo estás' y me saluda como si me conociera pensé mirá donde estoy", ironizaba un sorprendido Espino, quien recuerda también que ese día fue capitán y... ¡Se le olvidó!: "Cuando nos sacamos la foto y terminamos, yo me iba a parar a mi lugar, para el lateral izquierdo y el arquero me dice: Pacha mirá que sos capitán, andá al sorteo".

Lo que no olvida, sin embargo, es lo sucedido la pasada campaña con Messi, con quien tuvo una inesperada conversación y al que le pidió la camiseta, aunque al final se quedó sin ella: "Me pasó que me hablara sin yo hablarle. Cuando empezó el partido le hablé y le pedí la camiseta, pero justo en el segundo tiempo hay un tiro libre a favor nuestro y estoy parado con él porque quedaba arriba y me dice: 'mirá el golero nuestro siempre se va para atrás de la barrera' y yo le digo 'pero qué vivo, no todos le pegamos como vos, y ahí justo me dijo: 'dejá, hace un montón que no hago un gol de tiro libre'. Ese momento fue el que más me sorprendió".

Sobre la camiseta, explica: "Nosotros le ganamos y me imaginé que estaría caliente y no le quise romper los huevos porque yo termino muy caliente cuando pierdo y supongo que la gente se debe calentar también y no quería molestar".

También tuvo el Pacha Espino palabras sobre su fortaleza sobre el campo y su envidiable físico: "La gente acá es toda flaquita, no ves a ninguno grande. Este año parece que físicamente hice un cambio y no sé por qué, ya que estoy haciendo más o menos lo mismo de siempre, pero si es para bien hay que aprovecharlo".