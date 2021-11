Los jugadores del Málaga, liberados hasta el jueves

Tres partidos en siete días pueden dejar exhausto a cualquier futbolista. La exigencia del calendario en Segunda división es enorme y al desgaste físico se le une también el mental. Más aún si los resultados no acompañan. Justo lo que le ha ocurrido a un Málaga que ha perdido dos de los tres encuentros disputados. Ganó al Sanse, perdió contra el Oviedo y el Cartagena.

Esta última derrota ha sido dolorosa por los tres goles encajados y por una imagen que en nada se corresponde con la que se muestra en La Rosaleda. De ahí que José Alberto López, aprovechando que el siguiente compromiso es el próximo lunes, haya decidido liberar a sus jugadores hasta el jueves. Será a partir de ahí cuando comiencen a preparar el duelo frente al Tenerife.

Dos días, por tanto, para oxigenar cuerpo y alma, 'desintoxicarse' del fútbol y llegar con las baterías recargadas para retornar a la senda del triunfo. También para que algunos jugadores más tocados y cargados de minutos puedan descansar lo suficiente después de la última semana.

Dani Martín, Juande, Genaro y Paulino han sido titulares en esos tres últimos envites. También Víctor Gómez, pero el lateral derecho no disfrutará del asueto porque este lunes se ha incorporado ya a la concentración de la selección sub21. No estará tampoco disponible el lunes. En su caso se podría decir aquello de 'sarna con gusto, no pica'.

El resto de compañeros, pues, sí está citado partir del jueves a las 10.30 horas en las instalaciones de La Rosaleda. Por delante, cuatro sesiones de entrenamiento para llegar en las mejores condiciones a la jornada 16 de Liga.