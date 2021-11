Lopetegui le deja deberes a Monchi para el mercado invernal

Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla Fútbol Club, es un deportista ambicioso y tiene entre sus objetivos seguir creciendo a pesar de estar batiendo récords continuamente con el equipo sevillista.

El técnico vasco no se conforma con estar peleando por el liderato en LaLiga y continuar en UEFA Champions League, lo cual se le ha complicado, quiere más, una plantilla más competitiva y completa, y para ello le ha dejado deberes a su director general deportivo, Monchi, para el próximo mercado de fichajes de invierno.

Así lo ha dejado saber públicamente en una entrevista que ha concedido en AS. "Monchi es el primero que es consciente de que necesitamos cosas para enero. No me gusta hablar de las cosas de comer, pero evidentemente tendremos que aprovechar el momento para corregir algunas situaciones por lesiones y la Copa de África, con Bono y Munir. ¿Luuk de Jong? No hablo de nombres, el mercado de invierno llegará y será el momento de responder".

Por lo tanto, el Sevilla Fútbol Club irá al mercado invernal y se reforzará para mejorar su plantilla para poder competir de la mejor forma posible en todas las competiciones que esté en juego.