Ceballos, Álex Fernández... y un tercero en discordia para la medular del Betis

Cada vez son más los indicios que apuntan a que el Real Betis realizará algún movimiento en el mercado invernal, con todas las miradas puestas en su columna vertebral. Los técnicos han detectado carencias en la contención, tanto en el centro de la defensa como en el de la medular, por lo que se peina el mercado para lograr subsanarlas en pos de una segunda vuelta que, con lo igualada que está LaLiga, se presenta como una oportunidad pintiparada para hacer algo importante. Centrado ahora en levantarse después de la triple derrota consecutiva frente a Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen y Sevilla FC, los heliopolitanos piensan también a medio plazo.

Como es bien sabido, el primer paso para poder reforzarse en enero pasa por hacer hueco en un plantel con las 25 fichas profesionales ocupadas y hasta tres del filial (Miranda, Rodri y Rober). Hombres como Joel, Montoya, Camarasa, Paul, Tello o el propio Rober aparecen señalados para liberar tanto dorsales como masa salarial, si bien en ese punto el club está realizando las gestiones pertinentes, presentando contratos publicitarios o nuevas cifras de abonados, y se cuenta con la partida del acuerdo con el fondo de inversión CVC para que sea monetariamente factible. Queda, por tanto, desalojar una o varias taquillas para los elegidos.

Sin nombres de centrales que hayan trascendido, los esfuerzos parecen centrarse en la posición de medio de cierre, para la que Guido Rodríguez, baja en Elche por su expulsión en el derbi, apenas tiene repuesto. El primero en saltar a la palestra, ya a finales de verano, fue Dani Ceballos, todavía recuperándose de la lesión de tobillo que se produjo en los Juegos Olímpicos de Tokio. Los guiños del utrerano a su ex equipo, el último de ellos su asistencia en directo a #ElGranDerbi en un palco privado del Benito Villamarín, son continuos, pero se antoja una operación difícil ahora por su coste. Con un acuerdo casi cerrado con el Real Madrid y el centrocampista, se optó por Bellerín en agosto y se aparcó un retorno que, tarde o temprano, debe cuajar.

Otro de los candidatos a reforzar la sala de máquinas bética es Álex Fernández, que admitió estar escuchando ofertas ante la 'pasividad' del Cádiz a la hora de abordar su renovación, pero, al quedar libre el próximo verano, no llegaría en ningún caso en la ventana invernal. De no cuajar tampoco Ceballos, hay un tercero en discordia que se antoja más sencillo. Así, 'Diario de Sevilla' apuesta por Marc Roca (24), campeón de Europa sub 21 con Dani y Fabián en la penúltima edición del torneo. Inédito este curso en el Bayern, que pagó nueve millones de euros más bonus por él al Espanyol, en parte por las lesiones y en parte por la alta competencia, quiere salir en busca de minutos.

En La Palmera manejan muy buenos informes de este fino mediocampista zurdo, que puede ejercer de pivote por su gran capacidad en la resta, pero que tiene también criterio para acompañar a Guido, por ejemplo, adoptando un rol más creativo. Con ganas de reivindicarse, el de Villafranca del Penedés vendría cedido, a lo sumo con una opción de compra, aunque todos han consensuado que el interés general, más allá de ataduras a partir de la 22/23, es que Marc juegue y recupere sensaciones, ya que tiene contrato en Múnich hasta 2025. Eso sí, hay competencia, especialmente en LaLiga, pues el otrora 'perico' gusta mucho a varios clubes de postín, entre ellos el Valencia, sin olvidar al Sevilla, que lo monitoriza igualmente desde hace tiempo.