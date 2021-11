Monchi y las críticas de "desconocidos" por su celebración en el derbi, "un reconocimiento a la grandeza del Betis"

El Sevilla FC ha completado en la mañana de este martes su segundo entrenamiento para preparar el choque del sábado ante el Alavés, después de gozar de un fin de semana libre aprovechando el parón liguero por los compromisos de las selecciones internacionales de cara a los duelos decisivos de la Fase de Clasificación para el Mundial de Qatar 2022. El último choque antes de este paréntesis de dos semanas fue, ni más menos, que El Gran Derbi resuelto con victoria nervionense en su visita al Real Betis con un 0-2 del que, 15 días después, aún se sigue hablando. Y no tanto de lo visto sobre el terreno de juego, aunque pasaron muchas cosas: una expulsión, un golazo de Acuña, un tanto en propia puerta de Bellerín con posición dudosa de Montiel, una clara superioridad visitante... Todo ello ha sido eclipsado por la absurda polémica abierta en Madrid por la celebración de Monchi en el césped del Benito Villamarín y con su afición disfrutando en las gradas del coliseo heliopolitano.

Y es que lo más sorprendente de todo ello es que la polémica no ha existido en Sevilla. El eufórico festejo del director deportivo no ha molestado en el seno del Betis. Al menos, en el club verdiblanco nadie se ha quejado públicamente. Las críticas al de San Fernando -con descalificaciones personales e insultos en muchos de los casos- vienen de la capital de España y de medios de comunicación madrileños, siempre tan empeñados en dar ejemplo con los demás -especialmente con los clubes del sur de España- y poner excusas pueriles cuando los que hacen algo 'feo' son sus equipos, tan históricamente protegidos y con tanto que callar.

En este sentido ha puesto el foco el propio Monchi, quien se ha vuelto a referir a su celebración en una entrevista al canal PTV Sevilla, en la que además de revelar abiertamente sus planes para el mercado invernal de fichajes, respondió a esas críticas que, remarcó, le llegan desde fuera de la capital andaluza: "Aquí en Sevilla nadie ha hablado del tema. Allí me conocen menos", remarcaba el director general deportivo del Sevilla FC. "Yo soy terrenal. Los que no me conocen no saben lo que sufro, lo que gozo... Entiendo que lo puedan criticar. Yo no tengo que darles explicaciones de lo que hago. Sólo a los que me conocen", añadió, con tono firme antes de explicar que no quiso faltar el resto al Betis, sino todo lo contrario: "Remarcar su grandeza".

"Hice lo que hago siempre. Cuando perdimos en Granada salí a saludar a los hinchas del Sevilla FC. También cuando empatamos en Lille. Lo hago porque creo que debo darle el agradecimiento a la gente que se desplaza. Hay gente que dice que ha sido una falta de respeto al Betis. Yo creo que al contrario, cuando uno celebra algo es un título o la victoria ante un gran rival. Yo considero al Betis un gran rival, un gran equipo, una gran entidad... Por eso celebro el triunfo con esa efusividad. Es un reconocimiento a la grandeza del Betis", agregó, en un último esfuerzo por hacerse entender, aun sabiendo que quienes le critican no van a hacer ni el intento de tratar de comprenderlo.

A su juicio, sólo en la ciudad de Sevilla -o en su defecto seguidor de alguno de los dos equipos- sabe bien lo que significa un derbi. "Los profesionales tienen que decir que son tres puntos, algo que es verdad, pero el resto, no. Yo siempre he dicho que soy más sevillista que director deportivo y esa ojana de que es un partido más es absurda. Lo podemos decir para quitarnos los miedos, pero no es un partido más. Llevo 33 años aquí. ¿Cómo que es un partido más? No lo es para nadie que conozca esto. Lo mismo si viene de Marte o de la Luna...", finalizó con tono irónico.

Ya sobre el partido en sí, Monchi consideró que la clave, más que en la expulsión de Guido Rodríguez, estuvo en que Lopetegui le quitó a Pellegrini su bien más preciado: el balón. "Los antecedentes al partido fueron difíciles tras la derrota con el Lille y también la lesión de Jesús (Navas) o la recaída de En-Nesyri. Había cierta sensación de tristeza. Levantar eso era un objetivo de todos. Esos dos días lo conseguimos, tanto con el plan de partido con transmitir lo que supone el partido. Nos encontramos un partido difícil, ante un magnífico rival, pero lo hicimos más pequeño de lo que es. El Sevilla FC fue dominador", concluyó el de San Fernando.