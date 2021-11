Jonsson: su futuro, el Cádiz, su cláusula de renovación automática...

El mediocentro del Cádiz CF Jens Jonsson ha atendido a los medios de comunicación este jueves en sala de prensa. Tras sumarse al plantel de Álvaro Cervera tras haber estado concentrado con su selección, Dinamarca, durante el presente parón, ha manifestado cómo se encuentra para lo que se avecina hasta Navidad: "Me siento bien, es para mí un honor defender a mi país en el césped. Representar a Dinamarca me llena de orgullo".

También ha sido cuestionado Jonsson sobre su futuro en el Cádiz CF, con el que acaba contrato a final de temporada a expensas de una renovación automática por 25 partidos jugados avanzada por ESTADIO Deportivo. "Estoy muy contento de estar en Cádiz, es un gran honor para mí jugar aquí. No sé qué va a pasar en el futuro, vamos a ver, pero puedo decir que estoy muy contento por aquí", apostilla el internacional danés, dejando abierta la puerta a una posible salida, tal y como viene informando ED.

Jonsson y la actualidad del Cádiz CF

Una pretemporada complicada: "Tuve una pretemporada un poco difícil, tuve dos lesiones y no tenía mi mejor nivel, mi nivel del año pasado. No sé por qué pero a veces es así. Creo que ahora he buscado mi nivel de la temporada pasada. Voy a seguir trabajando para mejorar".

El triunfo en San Mamés: "Jugamos como el Cádiz del año pasado, muy fuerte, con velocidad, fuimos agresivos. Esta temporada somos un mejor equipo. La liga es mejor que el año pasado. Creo que tenemos un buen equipo".

El centro del campo: "José Mari es muy buen jugador y me gusta mucho jugar con él. Ahora no está, pero tenemos grandes jugadores. Tengo una buena relación con José Mari. Ahora estamos jugando diferente. Tenemos que mejorar, tiempo para conocernos en el campo".

Su posición preferida en el centro del campo: "Estoy más cómodo jugando de seis. Soy un centrocampista defensivo. Estoy jugando donde el míster quiera. A veces me dice que juegue de ocho o adelante, y lo acepto. Prefiero jugar como número seis, creo que es la posición mía y donde puedo dar mi mejor nivel. Donde el míster quiera que juegue, jugaré".