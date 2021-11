Manolo Gaspar da pistas sobre su trabajo para el mercado de enero.

Ya está manos a la obra Manolo Gaspar, director deportivo del Málaga CF, enfocado en el próximo mercado de enero. Una ventana de transferencias en la que el conjunto blanquiazul no descarta acometer algún movimiento.

"Ya empieza a moverse todo. Los jugadores en los clubes ya saben cual es su rol y empiezan a moverse los agentes para tantear necesidades de otros clubes", resaltó Manolo Gaspar en El Pelotazo de Canal Sur, donde apostilló que está viendo "mucho fútbol", algo propio de un director deportivo.

Sobre sus conversaciones con José Alberto López y lo que el técnico le ha pedido de cara a enero, Manolo Gaspar prefirió no dar ninguna pista e indicó que no está mirando ninguna posición en concreto.

Mucho más claro, en cambio, fue a la hora de referirse sobre un hipotético recambio de Luis Muñoz, lesionado de larga duración: "Es un futbolista total, a nosotros nos ha hecho mucho daño su ausencia. Suplirle es prácticamente imposible. Pero gracias a Dios tenemos un centro del campo con calidad, con jugadores de recorrido, con músculo, juego aéreo... Y te da mucha versatilidad. Ramón no está siendo titular indiscutible pero no quiere decir que no acabe jugando. Ahora mismo la tenemos bien cubierta pero en invierno muchas veces te aparecen situaciones que no puedes rechazar".

En la misma línea, siguió argumentando Manolo Gaspar cómo vienen trabajando la dirección deportiva del Málaga CF: "Hay situaciones en las que necesito un poco más de tiempo para poder analizar el rendimiento de alguna pieza. También hay jugadores importantes como Ramón que a día de hoy todavía no han tenido continuidad. Y en el club tenemos confianza ciega en que es un jugador de nivel top para el Málaga y para algo más".



Junto a ello, Manolo Gaspar, director deportivo del Málaga CF, también se refirió a otras cuestiones de la actualidad blanquiazul, como es la importancia de la cantera para un equipo como el Málaga. "Una cosa es que para mí sea importante y otra que haya nivel. Si son de la cantera, mejor que mejor porque tienen ese gen malaguista que tanto me gusta. Eso es algo de lo que estar orgulloso, vienen buenas generaciones. De mi época de cantera, llegaba uno o dos y ahora eso va cambiando, también tiene que ver con la economía. Me gusta eso que le da el canterano al equipo y mientras vayan teniendo nivel, las puertas están abiertas".

La labor de un director deportivo tras el mercado de verano: "Sobre todo el primer mes es muy tranquilo, viniendo de los mercados que me ha tocado vivir a mí en Málaga, llega a ser hasta aburrido. Pero lo que uno trata es de analizar la plantilla, ver los rendimientos, necesidades y sobre todo viendo mucho fútbol, porque es lo que te da el conocimiento para poder afrontar el mercado de invierno y ya si ahí puedes afrontar algunas operaciones de cara al verano siguiente, mejor que mejor".

José Alberto y sus exigencias: "Sobre todo con las lesiones, siempre hay situaciones especiales en las plantillas de un rendimiento que no esperabas o cosas así. Los entrenadores, todo lo que sea mejorar, es bienvenido. Y no solo ellos, también los directores deportivos, si hay operaciones para mejorar la plantilla y la competitividad, pues son bienvenidas. ¿Es exigente José Alberto? "No, para nada. Está muy contento con la plantilla. Hay jugadores muy polivalentes. Tenemos tres jugadores específicos en el puesto de central porque sabíamos que Escassi o Genaro pueden tener ese rol. No queríamos poblar mucho esa posición y así en casi todas. Puedes afrontar diferentes tipos de sistema según el rival. Y es algo con lo que José Alberto está contento y yo como director deportivo y responsable de la planificación, también".

Las renovaciones: "Hay jugadores que prefieren aguantar para la renovación o que están a gusto y prefieren hablar. Es lógico que todo no salga y hay cosas que es mejor llevarlas internamente".

El acuerdo con Cecchini: "En el ERE estaba metido en todas las operaciones y hablaba con los jugadores para contarles cómo estaba la situación. Emanuel tenía una situación muy especial porque estaba cedido y tenía que volver y no teníamos ni límite salarial ni fichas libres. Y lo comuniqué al jugador y al agente y tenía que ir al juicio como tal. Él ha entendido que el despido fue justo".

El Málaga y el 'play-off': "Al final el fútbol va surgiendo así. No estamos teniendo una temporada equilibrada fuera y dentro de casa. En un año es muy difícil pasar de casi desaparecer a subir a un equipo. Pasamos de la ilusión a la desesperación en 90 minutos. Nosotros tenemos claro internamente que te año debe ser para construir bases sólidas, de seguir creando sentimiento interno, seguir haciéndonos fuertes. Y el año que viene podemos tener un LS para creer en algo bueno".