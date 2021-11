Dos nuevas bajas béticas antes del vérselas con el Elche

Manuel Pellegrini retrasó el entrenamiento de este jueves del equipo verdiblanco para tratar de tener a todos sus jugadores juntos y descansados, y poder realizar tres entrenamientos con todos por primera vez tras el varapalo que supuso perder el derbi y los dos partidos anteriores.

El objetivo es reactivar al plantel, hacer equipo y afrontar el tramo que hay de aquí a las mini vacaciones navideñas con la misma confianza con la que habían jugado hasta esa fatídica última semana.

Pero de entrada se ha encontrado con un contratiempo en forma de bajas. Una ya la suponía, pues Rodri se marchó tocado del derbi sevillano y, pese a que los médicos de la selección le dieron el OK para jugar, ni ha jugado ni ha podido entrenarse con normalidad durante su estancia con la sub 21. El otro es un Guardado que jugó los últimos minutos en la derrota de México ante Canadá y que no ha saltado al césped en la sesión vespertina del Betis.

De que mañana estén dependerá que viajen el sábado hasta Elche para vérselas con el conjunto ilicitano. La presencia de Guardado se antoja vital por la baja segura de Guido Rodríguez tras su expulsión en el duelo ante el Sevilla.