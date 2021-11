El Martínez Valero, posible sede de la eliminatoria contra el CFI Alicante

El Club de Fútbol Independiente de Alicante será el rival contra el que comience el Real Betis Balompié su periplo en el Copa del Rey 2021/2022.



El CFI Alicante es un equipo de reciente creación, pues nació en 2014 como sucesor del Alicante Club de Fútbol, el cual desapareció por problemas económicos en 2015. Actualmente milita en el Grupo V de la Preferente valenciana en el que es sexto clasificado en la campaña que está en curso.



El cuadro celeste llega a la primera ronda de esta edición de Copa del Rey después de eliminar al CD Ceuta 6 de junio por un contundente 7-1 y ahora tendrá el premio de enfrentarse a un rival de LaLiga. En el CFI Alicante ha caído bien el Real Betis Balompié, pues están contentos, ilusionados y motivados de cara a esta eliminatoria. Así se puede observar por las declaraciones de algunos de los protagonistas de la entidad mediterránea.



Pedro Chinchilla, capitán del CFI Alicante, se mostró ambicioso y con ganas de jugar ya. "Es una bonita experiencia para equipos así más humildes. No descartamos nada. Vamos a por todas. Sabemos la dificultad que conlleva porque el salto de nivel es muy grande, pero que les va a costar y se lo vamos a poner muy difícil que no les quepa duda".



En esa línea se expresó José Vicente Lledó, entrenador del CFI Alicante. "La ilusión no nos la quita nadie. La diferencia de calidad es enorme, pero vamos a ver. Intentaremos disfrutar del partido delante de nuestra gente. Supongo que nos tocará ir detrás del balón, pero intentaremos hacer algo también nosotros. Manuel Pellegrini es un pedazo de entrenador". El técnico terminó hablando del tirón mediático de Joaquín, lo cual les ayudará a recaudar más dinero: "Él solo es capaz de arrastrar con su presencia más gente que otros equipos".





El Martínez Valero de Elche, opción para jugar la eliminatoria

El Independiente de Alicante, rival del #RealBetis en Copa del Rey, pretende jugar el partido en el estadio Martínez Valero de Elche, para disponer de más aforo. — Juan Bustos ?? (@juanbustos5) November 18, 2021

El CFI Alicante, rival del Real Betis Balompié en esta primera ronda de la Copa del Rey 2021/2022, disputa sus partidos en casa en el estadio Antonio Solana, con aforo para 2.500 espectadores. Un recinto coqueto y humilde que tendrá que pasar una inspección de la RFEF para que la eliminatoria pueda disputarse allí.En un primer momento, el plan de los alicantinos era jugar en su casa, pero ahora parece que hay cambio de planes según anunció anoche Juan Bustos, director de Radio y Betis Televisión, el cual afirmó que el Club Independiente de Alicante pretende jugar el choque copero en el estadio Martínez Valero de Elche para disponer de más aforo y, por tanto, recaudar más dinero.