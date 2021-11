Getafe 4-0 Cádiz: El Cádiz negocia su lucha... y sale escaldado del Coliseum.

Barricadas, neumáticos o contenedores en llamas cortan los puentes y las avenidas de Cádiz como consecuencia de la huelga del metal. Una lucha de la clase obrera que este domingo se trasladó al Coliseum Alfonso Pérez, donde Getafe y Cádiz se veían las caras en una final adelantada por la salvación.



Sin alardes ni abalorios. Dejando a un lado a los futbolistas diferenciales. Dos equipos con un estilo muy parecido. Un fútbol directo y poco intrincado. Sin rodeos. La lucha de la clase obrera del fútbol nacional. Y rápidamente se pudo comprobar sobre el campo. Un Getafe que salió con una marcha más desde el minuto uno y que rápidamente se adelantó en el marcador. Casi sin tiempo de que el Cádiz se enterara de la película. En el 7', un gran centro desde la derecha de Damián Suárez al segundo palo que allí Olivera, el otro lateral azulón, remató tras imponerse a su marcador. Gol



1-0 y todo cuesta arriba para un Cádiz que no se amilanó y que buscó la portería contraria por banda con las internadas del Pacha Espino. Sin embargo, fue el Getafe el que fue llevando más peligro al área rival. Olivera, todo un dolor de cabeza para Iza, da un centro que remata Unal. ¡Peligro!





Con el marcador a favor, el Getafe espera un poco más a la hora de iniciar la presión. Tiempo que aprovecha el Cádiz para acomodarse poco a poco sobre el campo. Los azulones, menos acelerados a por la portería contraria y los de Cervera con un mayor control del partido. Y así llegaron los dos primeras aproximaciones amarillas. Perea, primero, le pegó fuera tras que la pelota le cayera en la frontal en un córner. Instantes después, otra aproximación cadista. Negredo cabeceó forzado un balón colgado desde la izquierda. Paró bien Soria.



Y fue el tiburón de Vallecas el que más cómodo se encontró en el área rival, bajando todos los balones que le llegaban, aunque con poca fortuna a la hora de rematarlos. Espino le daba profundidad a la banda izquierda, mientras que Sobrino, Perea y Salvi, al ataque, contaban con demasiados problemas, al no encontrar espacios en un defensa azulona en bloque bajo. Al ecuador se llegó con un partido más equilibrado, imponiendo el orden ambos conjuntos tras unos primeros quince minutos de juego en el que el getafe muy superior y en el que encontró el gol. Tras el paso por vestuarios, Cervera movió el banquillo, dándole entrada a Fali y Chapela, por Iza Carcelén y Salvi, que no se encontraron cómodos durante los primeros 45'.



Saldría más enchufado de nuevo el Getafe. Cinco minutos de juego de la segunda mitad y un par de aproximaciones a la portería defendida por Ledesma. Un tiro lejano de Aleñá que desvió Haroyan y una internada de Sandro que acabó en las manos del arquero amarillo. En el 55', Álvaro Jiménez sustituiría a Tomás Alarcón, pasando Fali al centro del campo y quedándose Chapela de lateral, por detrás de Álvaro.



En el 56', otro gran centro lateral de Damián Suárez que, a diferencia de Olivera en la primera mitad, no consigue rematar a gol Unal, cabeceando alto. Sufría el Cádiz y no tardó demasiado en encajar el segundo. Otro centro lateral del Getafe, ahora de Arambarri, y cabezazo en el área de Jorge Cuenca que se cuela entre los tres palos de Conan Ledesma. 2-0 y problemas para el Cádiz CF, que veía como un rival directo por la salvación como el Getafe ponía tierra de por medio.



Con el 2-0, nuevo movimiento de Álvaro Cervera en búsqueda de esa reacción amarilla que no acababa de llegar. Entran el Choco Lozano, quien llegaba tocado a la cita, y el canterano Álvaro Bastida, por Alberto Perea y Sobrino, quienes no acababan de encontrarse sobre el césped. En el Getafe, Mata entró por Sandro y los azulones siguieron a lo suyo. Ahora era Damián Suárez quien lo intentaba pegándole a puerta.



En el tramo final del partido, el Cádiz siguió sin claridad ninguna. Fali, en una falta directa escorada desde la frontal, le pegó hasta en dos ocasiones, saliendo ligeramente alta. Luego, llegaría el tercero del Getafe. Un cabezazo; otro más. Enes Ünal hacía el 3-0 ante la pasividad de una zaga amarilla que acababa de enojar del todo a Álvaro Cervera.



La lucha no se negocia, dice el lema del plantel amarillo. Y el Cádiz, este domingo, la negoció en el Coliseum ante un rival directo como el Getafe... Y salió escaldado. Por si fuera poco, Mata, en el tiempo añadido, hizo el cuarto y definitivo para acabar de poner la puntilla a los gaditanos.

Ficha Técnica:

David Soria; Damián Suárez, Djené, Mitrovic (82' Cabaco), Cuenca, Olivera; Arambarri, Maksimovic (63' Florentino), Aleñá (82' Vitolo); Sandro (61' Mata) y Enes Ünal (82' Poveda).

Cádiz CF: Ledesma; Iza (46' Fali), Haroyan, Cala, Espino; Alarcón (56' Álvaro Jiménez), Álex, Sobrino (63' Bastida); Salvi (46' Chapela), Perea (63' Choco Lozano) y Negredo.



Árbitro: De Burgos Bengoetxea. Amonestó al local Sandro y a los visitantes Álex Fernández, Haroyan y Cala.



Goles: 1-0 (7') Olivera; 2-0 (60') J. Cuenca; 3-0 (81') Enes Ünal; 4-0 (94') Mata.



Incidencias: Partido disputado en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe.









