Paul y el Betis, cinco semanas sometidos a una 'máquina de la verdad'

Ya falta menos de un mes y medio para que la ventana del mercado invernal de fichajes abra sus puertas, por lo que desde hace semana comienza a haber movimientos en los clubes pendientes de resolver carencias que no pudieron ser paliadas en verano, así como en futbolistas que no están disfrutando de las oportunidades que imaginaban tener en este primer tramo de la temporada 2021/2022. Ejemplos hay en todos los equipos. En el caso del Real Betis, uno de esos jugadores que se plantean un cambio de aires en enero es el centrocampista Paul Ankououkou. Tanto el centrocampista marfileño como la entidad verdiblanca ya trabajan preparando diferentes escenarios, pero antes deben someterse a su particular 'máquina de la verdad' en estas casi seis semanas que restan para el inicio del nuevo año.

El caso de Paul sorprende fuera y dentro de Heliópolis. A pesar de que Manuel Pellegrini se ha distinguido por sus rotaciones extremas y su casi salomónico reparto de minutos, el mediocentro africano ha salido claramente perdiendo en esta gestión de recursos por parte del técnico chileno, que sólo le ha dado 139' hasta la fecha. El '4' verdiblanco jugó de titular en la primera jornada de LaLiga 21/22 en Mallorca, sumando 82' por la baja de Guido Rodríguez, que se incorporó más tarde tras ganar la Copa América con Argentina. Tras el choque en tierras baleares del ya lejano 14 de agosto desapareció por diversos motivos y no volvió a vestirse de corto hasta el 30 de septiembre, cuando volvió a salir de inicio en Budapest y disputó los primeros 57' del encuentro ante el Ferenváros de la segunda jornada de la Fase de Grupos de la Europa League. Y hasta hoy.

De los 28 futbolistas de la plantilla del Betis -las 25 fichas del primer equipo más las de Rodri, Rober y Miranda, con dorsal del filial-, sólo hay tres que hayan jugado menos que Paul: el propio Rober (71 aunque en 5 partidos, tres más que el marfileño) y dos compañeros que han tenido muchos problemas con las lesiones como son Víctor Camarasa (89' en otras 5 citas) y Diego Lainez (64' repartidos en dos encuentros). Es lógico que las dos partes se planteen la idoneidad de buscar una salida, sobre todo, teniendo en cuenta de que aunque en la 20/21 comenzó formando parte de la rotación y terminó con cifras razonables para ser su primer año (13 citas y 639' entre LaLiga y la Copa), progresivamente fue desapareciendo de los planes de Pellegrini.

Según ha podido saber ESTADIO Deportivo, varios clubes de Segunda y alguno de Primera división se han interesado en las últimas semanas por las condiciones en las que el Betis estaría dispuesto a negociar una cesión. No obstante, el futbolista tiene muy claro dos cosas: una, que quiere jugar; y dos, consecuencia de la primera, que no va a cambiar un banquillo por otro. Es más, sabe de boca de miembros de la secretaría técnica que no está sólo en su condición de sorprendido. En las oficinas del Benito Villamarín también imaginaban que contaría mucho más para el entrenador del Betis.

En su ostracismo caben varias explicaciones. Por un lado, es cierto que en sus partidos ha demostrado cierto exceso de ímpetu (seis amarillas y una roja en 15 partidos como bético) y que esto ha hecho que Pellegrini suela apostar por Carvalho y Guardado como primeras opciones para suplir a Guido Rodríguez a pesar de que en teoría su reemplazo natural es Paul. También debe servir como atenuante que es difícil pulir carencias, adquirir automatismos y coger el ritmo estando inédito desde septiembre y superando por medios algunas molestias musculares que mermaron una puesta a punto ya condicionada por el hecho de quedarse sin gran parte de la pretemporada por culpa de unos trámites burocráticos de tardía resolución.

Paradójicamente, Pellegrini se muestra reacio a dejarle ir. Pese a no contar con él, defiende a su plantilla y recela de que puedan llegar refuerzos en enero. Así que no quiere tocar lo que tiene. En cualquier caso, si los motivos del escaso protagonismo de Paul se deben a estos problemas para alcanzar el ritmo competitivo del resto de sus compañeros, en este mes y medio que resta para la apertura del mercado invernal de tranferencias se enfrenta a una 'máquina de la verdad'. El calendario vuelve a comprimirse de aquí al parón navideño, con tres choques por semana entre LaLiga, las dos últimas jornadas de la Fase de Grupos de la Europa League (contra Ferencvaros y Celtic) y la primera ronda de la Copa del Rey ante el modesto CFI Alicante.



La primera oportunidad llegará este mismo domingo en Elche, con Guido sancionado por su expulsión en el derbi. Este periódico ha preguntado a los lectores quién debe ser el pivote titular en el Martínez Valero y la de Paul ha sido la segunda opción más apoyada en la #EncuestaHelvetiaED con un 17 por ciento de los votos; sólo por detrás de Andrés Guardado, de lejos el preferido de los béticos con un 72% que entienden que Pellegrini repetirá con el azteca como ha venido haciendo en otras ocasiones.

A un 8 por ciento de los participantes en el sondeo le gustaría ver a Edgar en un puesto, el de '5', en el que aún no ha jugado con el chileno, pero en el que se hizo un hueco con Rubi y en el que repitió en su préstamo en el Oviedo. El 3% restante aboga por William Carvalho en el rol que le daba habitualmente Quique Setién y en el que ya jugó este curso en el Wanda Metropolitano.

Si Paul tampoco cuenta en este tramo, ahora que se siente en plenitud física, el míster le estará invitando a salir en enero. Incluso si participa en estos partidos deberá planteárselo, ya que es muy típico de estas fechas que jugadores con posibilidades de salir cedidos empiezan a jugar más, desisten de su idea para salir y cuando se cierra el mercado ya no vuelven a contar. Será la particular máquina de la verdad para Pellegrini, para un Betis que necesita liberar fichas si quiere reforzarse y para el propio Paul, que quiere triunfar con la camiseta de las trece barras y está dispuesto a salir para volver más fuerte.