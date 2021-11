Pezzella, con el corazón dividido

Germán Pezzella viaja esta noche hasta Elche para jugar mañana con el Betis, pero tendrá también la mente en otro lado, en un Fiorentina-AC Milan, que enfrenta a su exequipo y al conjunto en el que entrena uno de los técnicos que más le han marcado, Stefano Pioli.

El central verdiblanco, desde la distancia, describía hoy en la Gazzetta dello Sport cuál es el "secreto" de este técnico tan querido. "Les cuento mi primer día en Florencia: me lleva con sus colaboradores a la sala de videos, me muestra lo que hubiera querido de mí y de sus defensores. Ese mismo día me dio una hoja con las palabras en español traducidas al italiano que necesitaría en el campo: un pequeño gesto pero que fue de gran ayuda. Hoy todavía hablamos a menudo", indicaba Pezzella quien desvela todo lo que aporta: "Su secreto está en la calidad de la relación humana que establece con todas las personas cercanas a él, los jugadores, la plantilla, los que trabajan en el club. Lo hace con la máxima sinceridad y así se crea un vínculo fuerte, con gran respeto mutuo. Transmite mucho y da mucha responsabilidad".

En este sentido, recordaba cómo fue la relación entre ambos. "Stefano permite una relación muy directa: siempre le dije lo que pensaba, no sólo sobre lo que tenía que hacer en el campo sino sobre el grupo, sobre el trabajo en los entrenamientos... Siempre por una comparación que pueda ayudar a crecer. Él mismo hace todo lo posible para mejorarte: habla con mucha claridad", afirmaba el bético.

Y también su momento más duro, la muerte de Davide Astori. El internacional italiano y capitán de la Fiorentina falleció a los 31 años el 4 marzo de 2018 mientras dormía en la habitación de un hotel de Udine, donde la Viola tenía que jugar un partido: "¿Su papel tras la muerte de Astori? Decisivo. Juntos vivimos el momento más duro de la historia de la Fiorentina. Lideró un grupo de muchachos, demasiado jóvenes para experimentar ese momento. Un grupo herido que lideró con su carisma y su forma de ser, que es tan natural. Nos enseñó mucho, especialmente en el momento más triste: algo que unirá a ese grupo para siempre. No solo era difícil en el partido, sino todos los días: en el campo no sabías qué decir y hacer. Con él todos sacamos lo mejor de nosotros, intentando seguir con el recuerdo de Davide como él, que tanto quería a ese grupo, le hubiera gustado".

Por ello, por la afinidad que le une, Pezzella admite que hoy tiene el corazón dividido. "Seguiré el partido por televisión. Será bonito pero también duro para mí. Le deseo lo mejor tanto a él como a la Fiorentina, donde hay un pedazo de mi corazón", aseguraba el central del Betis.