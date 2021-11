La polémica fiesta de cumpleaños que enfada al Hertha y que pondría a Jovetic en el mercado de enero.

Se aproxima el mercado de enero y varios son los clubes de LaLiga que trabajan en reforzar sus plantillas. La falta de gol o ausencia de un referente arriba son algunas de las causas que empujan a muchos a lanzarse a la búsqueda de un delantero en esta ventana de transferencias tan complicada. Y es que el mes de enero tiene eso. Apenas hay tiempo para adaptarse al nuevo equipo, exigiéndose un rendimiento inmediato.

El mercado, lógicamente, también es muy restringido. Futbolistas que no acaban de encontrar su sitio en su actual club o jugadores que acaban contrato y no tienen intención de renovar. Y si a todo eso le sumamos que el gol se paga caro... Más complicado todavía.

El Granada CF de Robert Moreno, cuyo inicio de temporada no ha sido el esperado tras haber competido el curso pasado en Europa de la mano de Diego Martínez, es uno de esos clubes que acudirá al mercado en enero. El objetivo no es otro que reforzar esas carencias detectadas, siendo la zona ancha y el extremo derecho una de ellas. Más dudas, en cambio, hay con la delantera. El gol no brilla por exceso, con jugadores como Carlos Bacca que no están dando el rendimiento esperado.

No se descarta algún movimiento. Aunque para ello, lógicamente, habría que hacer hueco antes. Y curiosamente, una de las oportunidades de mercado que podrían presentarse el próximo enero es la de Stevan Jovetic, uno de los hombres que pretendió el Granada para reforzar su delantera el pasado verano. Una auténtica bomba que finalmente se esfumó y que ahora podría volver al mercado.

Jovetic acababa contrato con el Monaco el pasado 30 de junio y quedaba libre, oportunidad que el Granada intentó aprovechar para cerrar su contratación. Su baza era sencilla, que la presencia de Robert Moreno en el banquillo nazarí fuera suficiente para que Jovetic se decidiera por venir a Granada. Moreno coincidió con el montenegrino en el banquillo del Mónaco, por lo que se conocen bien. A eso, además, había que sumarle que Jovetic vivió en Sevilla durante los seis meses que defendió en préstamo la elástica del Sevilla FC, por lo que conoce bien el sur y le gusta la vida en Andalucía, así como LaLiga.

El problema, lógicamente, fue su alto salario y que el Granada CF no competía en Europa este curso, por lo que finalmente se decantó por el Hertha de Berlín. Y hasta la fecha, una trayectoria con altibajos en los que ha participado en solo seis partidos de la Bundesliga y ha conseguido dos goles.

Sin embargo, la polémica no está ahí. Sino en una fiesta de cumpleaños que Stevan Jovetic habría celebrado en una discoteca de Podgorica, aprovechando su viaje internacional con la selección de su país, Montenegro. Según PVportal.me, la fiesta del 32 cumpleaños de Jovetic fue coordinada con los jefes de la selección nacional, estando presentes todos sus compañeros de selección. Sin embargo, se coló un invitado sorpresa: el coronavirus. Tras ello, el delantero ha dado positivo y el Hertha, lógicamente, no tiene muchas ganas de fiesta ahora.

En Alemania, diversos medios hablan ahora del enfado de un Hertha de Berlín en el que sus dirigentes hablarán con el futbolista sobre lo sucedido una vez que vuelva a la disciplina del equipo germano. Una polémica que, según las citadas fuentes, podría acabar con Jovetic en el mercado este mismo mes de enero.

De ser así, el Granada CF vería como su gran objetivo del verano volvería a estar disponible, después de haber firmado el pasado junio por el Hertha hasta 2023, existiendo una opción de ampliar su vinculación por un año más.

Cabe recordar que Jovetic militó en LaLiga durante la 16/17, cuando arribó al Sevilla FC como refuerzo invernal procedente del Inter. Se adaptó a las mil maravillas desde el primer momento, consiguiendo siete goles y cinco asistencias en 24 partidos. Los de Nervión, precisamente, son otros de los clubes de LaLiga que apuntalarán su vanguardia en enero, aunque Jovetic, a sus 32 años y tras numerosos problemas físicos a lo largo de las últimas temporadas, no se antoja una opción prioritaria de darse el caso.