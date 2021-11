Sekou se vistió de héroe del malaguismo

Sekou Gassama se vistió de héroe para el malaguismo con su gol con la cabeza que sirvió para recuperar la ventaja y sellar la victoria ante Las Palmas. El delantero, cedido por el Valladolid, se estrenó de la mejor manera posible y no podía estar más contento al finalizar el choque. "Estoy

muy contento por la victoria y después, casualidades de la vida, hace prácticamente un año me pasó lo del pie que me tuvo siete meses lesionado y no volví a marcar hasta ahora. Gracias a la afición, se lo dedico a mi familia y a la gente que me ha apoyado todo este año", decía emocionado.

Y es que no es para menos porque desde aquel infortunio no ha dejado de tener problemas físicos. "Sé que no tengo esa continuidad porque cuando quiero volver siempre me pasa algo, pero voy a trabajar lo más duro posible para estar en forma y ayudar en lo que pueda al equipo y con más goles que dan victorias".

Un triunfo que ha costado a pesar de jugar con un hombre más casi toda la segunda parte. "Sabíamos que Las Palmas era un gran equipo, que juega bien al fútbol. Esperábamos tener el balón más con uno menos ellos, pero nos ha costado. Lo bueno es que al final la victoria se queda en casa y sumamos".

En ello, en ganar, ha vuelto a ser fundamental el apoyo de la afición, que hoy ha acudido en masa al estadio. "Da gusto jugar en estos campos, con esta afición y esperamos dar muchas más alegrías. ¿El ascenso? Hay que ir paso a paso, sabemos que en casa somos muy fuertes y lo que tenemos es que mejorar fuera de casa, empezar a puntuar y paso a paso se irán marcando los objetivos", explicó.