El césped de La Rosaleda muda su piel

Cinco meses hace que se colocó el césped de La Rosaleda. Fue a mediados de junio, tras un partido internacional entre Noruega y Grecia, cuando se cambió para que estuviera a punto para el comienzo de la temporada 21/22 y que pudiese aguantar durante todo el año. El buen estado del terreno de juego es una de las exigencias de LaLiga y hay que cumplir a rajatabla con ello.

Algo, sin embargo, no ha ido bien. A pesar de las restricciones para pisar la hierba, de que el equipo se trasladó dos semanas en septiembre al campo de la Federación para entrenar, incluso de los cuidados extremos y tratamientos aplicados y que tan bien habían funcionado en años anteriores, la superficie no ha aguantado. El encuentro ante Las Palmas ha sido el último que se ha jugado con el actual tapete.

El problema radica en haber hecho la muda del césped de verano al de invierno demasiado pronto. Hasta hace una semana no ha entrado el frío otoñal en Málaga y esa nueva hierba no estaba preparada para aguantar el calor, por lo que se comenzó a quemar. Algo así como cuando se ponen neumáticos de lluvia extrema en un Fórmula 1 cuando el piso está seco. No ha ayudado tampoco el hecho de disputar dos partidos en casa en sólo seis días.

Así lo reconoció el entrenador del Málaga, José Alberto López, el día antes de enfrentarse a Las Palmas. "El césped tiene peor aspecto de lo que luego está, aunque el piso está firme, bastante bien, pero se ve en algunas zonas ese color amarillento. No está como estamos acostumbrados y nos preocupa, así que después del partido se va a cambiar".

Hay que aclarar que no es una resiembra como tal sino que el trabajo que ha comenzado este domingo se centra en quitar la superficie de verano, la parte quemada, para que vuelva a aparecer la de invierno, que está debajo esperando su turno. Es algo que ya se ha hecho semanas atrás tanto en el Anexo, lugar habitual de entrenamiento, como en la Federación, donde actúa el Malagueño.

El siguiente encuentro que disputará el Málaga en su feudo es el 5 de diciembre cuando recibe el Amorebieta. Es de esperar que, para entonces, el césped muestre mejor imagen que la de la última semana.