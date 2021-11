Pellegrini: "No sé si alguien tenía dudas..."

Manuel Pellegrini estaba my satisfecho con el trabajo realizado por su equipo en un partido que discurrió como había planteado y que ya estaba resuelto en la primera media hora. El entrenador del Real Betis afirmó que el Betis hizo un partido muy completo, incluso cuando se quedó con diez jugadores en el tramo final del encuentro.

"Comenzamos el partido muy bien, con la agresividad que necesitábamos. Tuvimos la oportunidad de hacer tres goles y tener dos oportunidades más. Incluso cuando tuvimos uno menos estuvimos bien en defensa para que el Elche no tuviera oportunidades, así que creo que fue muy completo", comentó el preparador chileno.

Pellegrini aseguró que la victoria no sirve para disipar las dudas "porque nunca las hemos tenido más allá de los malos resultados en una semana" y recordó que el Betis sigue en posición europea en la Liga y en la competición continental. "El tema de las dudas no lo sé si alguien tenía, yo ya dije la semana pasada que nosotros no las teníamos, que en algún momento se pierde, pero incluso, hoy no hubiera pasado nada si pedríamos. Hubieramos seguido quintos. El equipo salió con la conviccción de lo que trabajamos en estos quince días y de que podía salir a buscar los tres puntos y lo hicimos", aseguró.

El técnico lamentó la expulsión de Bellerín, aunque la justificó al señalar que fue por intentar evitar un contragolpe. "Nunca es bueno acabar con diez. Hector trató de cruzarse delante y no lo alcanzó... Es negativo porque tenemos a Montoya lesionado ahí y va a ser un contratiempo para el partido ante el Levante. Pasó y el equipo supo mantener la compostura para que el Elche no creara peligro", afirmó Pellegrini.

En este sentido, el chileno elogió la capacidad de su equipo para defender con diez jugadores y admitió que no vio el partido ganado hasta que el colegiado señaló el final del partido: "El mérito del equipo, con 10, para no darle oportunidades al Elche de marcar. Fue mantener un trabajo intenso pese al resultado y la expulsión. El partido no termina hasta el minuto final. Venimos de experiencias hace poco como la del Valencia-Mallorca...".