La 'perla' que controlaba el Sevilla y sueña con el Barça ya tiene destino

Hace poco más de un mes, la prestigiosa revista alemana 'Kicker' se hacía eco del intensivo seguimiento de Sevilla FC, Bayern Leverkusen y Arminia Bielefeld a uno de los futbolistas más descollantes del panorama europeo, aún por explotar y con tan sólo 17 años, por lo que se trata de una de esas 'perlas' que todo buen director deportivo quiere 'cazar'. Además, en el momento justo, pues son estos pasos intermedios entre su club formador y el primero de la elite continental los que definen la posibilidad de obtener en unos años una interesante plusvalía. Monchi lo sabe, por lo que la monitorización sobre este jovencísimo mediocentro era proactiva.

Con un valor de mercado de 2,2 millones de euros (de 1,6 cuando saltó la noticia a principios de octubre), había que ser rápidos para convencer a su club, que lo tenía atado hasta 2023, de la conveniencia de soltarlo a un precio razonable, así como al chico para que esperara al verano que viene, pues, por ejemplo, en la plantilla nervionense hay 'overbooking' de centrocampistas, varios de ellos sin minutos ahora, como el caso de Óscar Rodríguez, que acumula 'novias' para enero. Las prisas y la presión en este sentido, sin embargo, suelen acelerar las operaciones, como ha ocurrido en el caso de este talento turco que ya tiene destino.

No es el que hubiera deseado, ya que, en su adiós, unas manifestaciones recogidas por 'Sport', admitió: "Tengo un sueño, como cualquier niño, y es jugar en el Barcelona. He estado viendo al Barça desde que era un niño y soy un gran fan de Leo Messi (ahora en el PSG). Actualmente miro partidos de Ziyech y Mahrez, porque creo que juegan un estilo de fútbol parecido al mío. Acostumbro a fijarme en mediocentros e interiores". Finalmente, Burak Ince jugará en el Arminia Bielefeld, que ha pagado medio millón de euros para incorporarlo en el próximo mercado invernal. "Mi objetivo siempre ha sido muy alto desde pequeño. La Bundesliga creo que se adapta bien a mi estilo. No creo que tenga problemas con mi nuevo equipo ni el sistema. Quiero demostrar mi valía y triunfar allí", concluyó el de Manisa.

Formado en el Altinordu, de la Segunda división otomana, conocido por haber 'fabricado' a futbolistas contrastados como Cengiz Under (Marsella) o Söyüncü (Leicester), Ince se ha decantado por el que más rápido y mejor se ha movido, dejando atrás a entidades más importantes, como las citadas, el Liverpool, la Juventus o el Manchester City. También al Sevilla FC, que peina el mercado en busca de oportunidades en todas las demarcaciones, incluso en una, la de mediocentro, que parece ocupada con las inminentes renovaciones de Fernando y Joan Jordán, así como la presencia de otros de perfil similar: Óliver Torres, Papu Gómez, Óscar Rodríguez...