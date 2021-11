Juanmi y el ADN

El delantero del Real Betis Juanmi Jiménez responde a su ADN goleador cada vez que salta al césped y se ha erigido, con los siete tantos que ha marcado en esta temporada, más uno atribuido en propia puerta del Mallorca, en uno de los futbolistas clave en los esquemas del chileno Manuel Pellegrini. Autor del gol que abrió la lata y protagonista del penalti del segundo en la balsámica victoria bética ante el Elche (0-3), el delantero de Coín vive este año sus mejores momentos como verdiblanco en su tercera temporada en el Benito Villamarín tras un rosario de lesiones que le ha acompañado desde su llegada procedente de la Real Sociedad.

A su 28 años, el punta malagueño, quien en principio podría aparecer como tercera opción en la delantera bética por detrás de Borja Iglesias y William José da Silva, se ha reivindicado a base de presencia, movilidad y oprtunismo, y de ese don de los '9', aunque él lleve el '7', de estar en ese sitio tan difícil que es donde 'caen' los balones de gol y, lo más difícil, meterlos.

Menudo (1,69 metros de estatura y 63 kilos de peso), Juanmi hace valer la cualidad de ser de los más listos de la clase, tanto en la posición para recibir o para provocar un penalti, como a la hora de pegarle sutilmente a la pelota al sitio al que no llegan los porteros, lo que le ha convertido en pieza fundamental en el sistema de rotaciones de Pellegrini y en uno de los más queridos por la afición. De hecho, un 57 por ciento de los participantes en la #EncuestaHelvetiaED le eligieron como el mejor del choque en el Martínez Valero.

Con cinco goles en LaLiga y dos en Europa League en los 762 minutos que ha jugado en quince partidos, Juanmi dijo al término del partido ante el Elche que está "contento a nivel individual" y "viviendo un momento magnífico después de la lesión en la que tan mal" lo pasó. "Ayudando al equipo con goles y buen rendimiento, contento", resumió Juanmi de su papel en el Betis de esta temporada, en la que ha quedado atrás el calvario de una operación de fascitis plantar y numerosas molestias físicas derivadas que lo habían mantenido casi inédito hasta el presente ejercicio.

Pellegrini conoce a Juanmi desde que lo tuvo en el Málaga en 2013 y ahora está sacando la mejor versión de este jugador que llegó al Betis después de tres años en la Real Sociedad con un contrato hasta 2024 y que ahora tiene incluso un cántico especial de la afición verdiblanca: "Oh Juan Miguel, oh Juan Miguel, todos queremos que marque Juan Miguel". En el Betis, Juanmi ha vuelto a coincidir con Willian José en la delantera como ya hicieron en la Real Sociedad entre 2016 y 2018 y, entre ambos, rubrican casi la mitad de los 22 goles del conjunto verdiblanco en Liga al haber anotado cinco cada uno.

Juan Miguel Jiménez López comenzó su carrera en la cantera del Málaga hasta debutar con el primer equipo con 16 años el 13 de enero de 2010, tres años más tarde fue cedido al Racing de Santander hasta el final de la temporada y, tras dos años en el Málaga, fue fichado por el Southampton inglés ante de recalar en San Sebastián. Internacional con España en las categorías sub 16, sub 17 y sub 19, Juanmi ha vestido la camiseta de la selección española absoluta en una ocasión, en marzo de 2015 ante la selección de Holanda.