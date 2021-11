Lopetegui confirma dos bajas de peso en el Sevilla ante el Wolfsburgo y tilda de "absurdo" lo del United

El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, ha atendido este lunes a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al choque de la quinta jornada de la Fase de Grupos de la Champions League, a partir de las 21:00 horas de este martes en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Sin margen de error, como colista del Grupo G a falta de sólo dos citas, los nervionenses están obligados a ganar a un VfL Wolfsburgo que también viene de remontar el pasado fin de semana en la Bundesliga, cuando empató 2-2 en la visita a un Arminia Bielefeld que llegó a ponerse con 0-2.

El conjunto sevillista también igualó (2-2) contra el Deportivo Alavés gracias a un postrero gol de Ivan Rakitic en el minuto 92' de un partido durísimo. El tanto del croata evitó la derrota pero no pudo impedir que volaran los primeros puntos del Sánchez-Pizjuán en LaLiga. En Champions no pueden irse más puntos de Nervión, pues sólo ha sumado uno de los seis disputados ante el RB Salzburgo (1-1) y el LOSC Lille (1-2). "La afición nos tiene que ayudar porque va a ser un partido muy complejo y muy duro. Estoy seguro de que vamos a tener ese aliento y nosotros intentaremos estar a la altura de nuestra gente y ganar", manifestó Lopetegui, quien repitió hasta la saciedad una palabra que quería remarcar en su comparecencia: "Ilusión".

"Evidentemente, es un partido muy importante. Tenemos ilusión por seguir en esta competición, queremos seguir vivos. La palabra es ilusión, la que tenemos para superar a un gran rival, que cuenta con jugadores internacionales de mucho nivel, muy físicos y con un estilo de juego distinto con el nuevo entrenador. Tenemos mucha ilusión por seguir en esta competición y eso nos debe hacer superar todas las adversidades", manifestó el de Asteasu, que confirmó dos bajas seguras para esta final ante el Wolfsburgo.

"Delaney sí está en la convocatoria, pero Lamela y Suso no van a poder llegar a tiempo. Además, hay algunos jugadores más que están en duda, pero pondremos un once muy competitivo para ganar. Cada partido los preparamos igual: para ganar. Estudiamos las características del rival porque tenemos la sana intención de superar todas estas dificultades", explicó al tiempo que confirmó que el Papu Gómez también estará en la lista, tras superar su lesión con Argentina y tener unos minutos ante el Alavés.

El ex del Atalanta cuenta con muchas opciones de salir de inicio ante el cuadro germano: "Ha entrenado bien y está en la convocatoria, pero decidiremos mañana el once en función de cómo estén todos los demás". En este sentido, Lopetegui destacó el esfuerzo de sus jugadores para solventar todos los problemas: "Cuesta mucho clasificarse para la Champions e, insisto, queremos mantener esa ilusión intacta. Ha habido un partido durísimo hace dos días, por el clima y por cómo se puso el campo, tenemos jugadores tocados que no sabemos si van a poder llegar... Todo eso hay que superarlo".

De otra parte, el noruego Ole Gunnar Solskjaer fue destituido este domingo como entrenador del Manchester United por la mala racha de resultados, coronada por la goleada sufrida el sábado en casa del Watford (4-1), y Michael Carrick se hará cargo del equipo de manera interina hasta la llegada de un nuevo técnico. En la lista elaborada por la prensa local está el entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, aunque es Zinedine Zidane quien la encabeza. Pochettino, Brendan Rodgers, Ten Haag y hasta Luis Enrique han sonado también como candidatos para arrancar ya en la 22/23.

Como es habitual en él, el vasco se negó a valorar estas informaciones de la prensa británica. "No, por favor, pregúntadme sólo de la ilusión por ganar al Wolfsburgo. El resto, con todo el respeto, me parecen cosas absurdas", sentenció de manera tajante.