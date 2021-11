Bartra: "Ojalá no se eche de menos a Fekir; estoy convencido de que las cosas nos saldrán bien"

Marc Bartra, que volverá a la titularidad este jueves ante el Ferencváros tres semanas después de su última comparecencia, acompañaba a Manuel Pellegrini en la rueda de prensa previa al encuentro de la Europa League que puede definir el futuro del Real Betis en la competición. Precisamente, la última vez que el catalán participó en un choque oficial fue, precisamente, en el segundo torneo continental, con ocasión de la derrota en el BayArena (4-0), donde fue de los más entonados, pese a todo, del cuadro heliopolitano. Tras cuatro suplencias consecutivas en LaLiga, al ex del Borussia Dortmund le tocará de nuevo formar en el eje de la defensa, con una sonrisa además por la reacción en el campeonato doméstico.

"Al final, la última victoria nos da no solamente aire, sino también saber que las semanas de parón las hemos aprovechado para mejorar, hacer autocrítica e incidir en nuestra unión para seguir adelante. A veces, cuando no tienes tiempo por jugar tres partidos en siete días, dejas de hacer cosas que sabes que son necesarias o funcionan, pero nos vino bien esta vez para afrontar el partido de Elche y, ahora, para buscar un triunfo ante el Ferencváros, primero, y luego el fin de semana contra el Levante", comenzaba diciendo el zaguero, que prefiere no elucubrar sobre un asalto a la primera plaza del Grupo G, con ventaja de tres puntos (a falta de sólo seis) del Bayer Leverkusen: "Las únicas cuentas que echamos es qué tiene que hacer cada jugador para que el equipo rinda y gane, porque sólo dependemos de lo que hagamos nosotros para eso. Mañana, los tres puntos son lo más importante. Ya se verá cuando termine qué pasa. Pero siempre con los deberes hechos".

Bartra manifestó estar "con ganas de seguir haciendo lo mismo que en los 3-4 partidos anteriores" en los que jugó, pues, "más allá de no tener toda la continuiadad", cree que en todas esas citas salió "reforzado personalmente". Y lanzó un mensaje de optimismo: "Sé muy bien lo que quiere el míster, lo que me pide. Estoy convencido de que las cosas pueden salirnos bien; por mi parte, espero alcanzar un buen nivel físico y en todos los sentidos". Para este jueves, todas las referencias que ayuden son bienvenidas. Empezando por Fernando, ayudante de Pellegrini, que jugó y entrenó en Hungría: "Habla mucho con nosotros. Pero, encima, tuve a Peter Stöger en el Dortmund, por lo que sé lo que pide a sus equipos. Solíamos jugar con un 1-4-2-3-1 o, en ocasiones, con tres centrales. Sus equipos son ofensivos, alegres, jugando al ataque, con delantetros rápidos y fuertes, que pueden jugar tanto a tener el balón como salir a la contra. Hay que estar concentrados cuando lo perdamos, porque, como dice el míster, están acostumbrados a ganar y son líderes en su Liga. Seguro que nos lo pondrán difícil, así que hay que estar a gran nivel para imponernos".

Por último, el ex culé habló de una de las ausencias del encuentro, más allá de los tocados Rodri, Pezzella, Montoya y William Carvalho, así como los no inscritos Joel, Camarasa y Sabaly. Se trata de Fekir, sancionado con tres encuentros tras la roja que vio en Leverkusen por su refriega final con Demirbay. "Es un jugador que marca diferencias y que nos tiene acostumbrados a dar un gran nivel, pero hemos demostrado que, juegue quien juege, tenemos plantilla para seguir manteniendo ese nivel. Nabil es muy importante para nosotros, pero ojalá no se le eche de menos y el equipo siga rindiendo igual de bien sin él que con él".