Messi y lo peligroso que es el Sevilla FC en la Champions League

El Sevilla Fútbol Club superó su primera bola de partido en contra en esta edición de la UEFA Champions League ayer después de ganar a Wolfsburgo por 2-0 y sigue muy vivo en la máxima competición continental.

No tiene la clasificación para octavos de final nada fácil, pero ha dado un paso al frente para ahora depender de sí mismo y no estar pendiente de otros resultados, si bien es cierto que ganar al RB Salzburgo, en Austria, es un reto complicado. No le vale otro resultado que vencer, así que el equipo sevillista tendrá que dar su mejor versión en el país alpino para no caer de forma prematura en un torneo que no sólo es importante en el aspecto deportivo sino que también lo es en el económico.

Esta situación inesperada para algunos, ya que daban al Sevilla FC como claros favoritos del Grupo G de Liga de Campeones, por el nivel fútbolístico y de prestigio que ha adquirido el cuadro de Nervión durante las últimas campañas hace que muchos rivales estén pendientes del porvenir blanquirrojo, puesto que el conjunto entrenado por Julen Lopetegui puede pasar como segundo y ser un "caramelo envenenado" para otros bloques de gran caché que finalicen primeros de grupo y tengan al Sevilla FC como un potencial rival en la primera eliminatoria en el camino para obtener el cetro europeo.

Uno de esos equipos puede ser el Paris Saint-Germain que, encuadrado en el grupo A de UEFA Champions League, se juega la primera plaza con el Manchester City esta noche, a partir de las 21:00 horas, en un encuentro en el que ambos se enfrentan en busca de consolidar la posición de honor.

Desde París están muy pendientes de las andanzas del Sevilla FC en esta UEFA Champions League, así lo ha reflejado Leo Messi, estrella argentina del conjunto galo en una entrevista concedida en MARCA. "Siguen creciendo y peleando también. El Sevilla todavía tiene la opción de pasar y es un equipo competitivo. Todos los españoles son muy fuertes y lo demostraron durante todos estos años en Europa, ya sea en Champions o en Europa League. Siempre estuvieron ahí", argumentó.