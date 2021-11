Competencia para el Betis, dos equipos de LaLiga se unen a la carrera por fichar a Álex Fernández

Álex Fernández, centrocampista del Cádiz Club de Fútbol, es uno de los agentes libres más codiciados de cara al próximo mercado de fichajes de verano de 2022.

El futbolista no termina de cerrar su renovación con la entidad gaditana y muchos equipos están llamando a su puerta para contar con sus servicios futbolísticos. Cada día que pasa es un mensaje claro de que su futuro deportivo está lejos del Nuevo Mirandilla a pesar de que Fernández afirmó hace unas semanas, en los micrófonos de Onda Cero, que el Cádiz CF sigue siendo su primera opción. "Hay equipos que me han llamado y saben mi situación. Como buen profesional escucho todo, aunque la prioridad se la doy al Cádiz CF. Ahora bien, no se pueden cerrar puertas. No voy a pararme porque necesito jugar, ser profesional e importante en un club".

El caso es que a partir del 1 de enero Alex Fernández podrá negociar libremente al quedarle menos de seis meses de relación contractual y muchos equipos quieren atarlo debido al buen nivel de juego que ha mostrado en las últimas temporada, lo que ha hecho que su caché se haa elevado.

Uno de los equipos que lo desean es el Real Betis, el cual quiere repetir la misma jugada que ya llevó a cabo con Pau López, Sergio Canales, Takashi Inui o Rui Silva en otros estíos. Es el club de mayor potencial deportivo que se ha interesado por Álex Fernández, y el jugador lo sabe.

Además el propio jugador negó los rumores que hablan de un preacuerdo con algún club, tal y como se le ha relacionado con el Betis. "No tengo preacuerdo con ningún club. He hablado con varios clubes, sí, pero no haré nada a espaldas del Cádiz CF. Si no llego a un acuerdo con el Cádiz CF, el club sería el primero en saberlo". Pero la verdad es que el Betis lo quiere para darle profundidad a un centro del campo en el que hará dos bajas casi seguras de cara al curso que viene: Camarasa y Guardado.

Dos equipos de LaLiga se suman a la carrera

Ahora bien, el Betis no es el único que lo desea, puesto que dos equipos más de LaLiga se han sumado a la carrera para hacerse con los servicios futbolísticos del de Alcalá de Henares. Uno es el Valencia CF. Juanma López, representante de Álex Fernández, ha reconocido en tierras valencianas que ha existido interés del Valencia en el centrocampista. Ahora queda saber si es una estrategia del intermediario para apretar al Cádiz CF en la negociación de renovación o a otros clubes para acelerar el posible fichaje del jugador. Según informa La Voz de Cádiz.

Esta misma fuente señala que el otro conjunto que quiere fichar al madrileño es el Levante UD, pero la delicada situación deportiva de los granotas hace que sea una opción poco viable.

Habrá que esperar acontecimientos, pero lo cierto es que Álex Fernández es uno de los futbolistas más deseados en el mercado nacional en estos momentos.