Rafa Mir: la canción que confirmó su futuro y las "ganas" que le tiene al Bernabéu

Rafa Mir, invitado este jueves en el programa de SFC TV 'A Balón Parado', recordó su estreno goleador en Champions League, que, encima, certificó el importante triunfo de su equipo (2-0) contra el Wolfsburgo: "Estoy contento y hay que transmitirlo; me gusta pasar página rápido, como dice el míster, para preparar el siguiente partido. Era un gol que daba tranquilidad, vives muchas emociones y salen todas; hasta que pite el árbitro, vale. He podido jugar varias ediciones de la Champions, pero éste ha sido el primero". Un tanto que llegó tras actuar únicamente en los compases finales, pues Lopetegui lo reservó pensando en el Real Madrid: "El otro día pude descansar, jugar poco y, al final, marcas el gol... y ya al 100%. Tengo ganas de jugar en el Bernabéu, pues será mi primer partido allí. ¿Por qué no ganar? Las estadísticas están para romperlas y vamos a ir allí con ilusión y ganas".

Durante la entrevista, el delantero murciano recibió mensajes como el de Manolo Jiménez, ex jugador y entrenador sevillista, con el que coincidió en su etapa en la UD Las Palmas: "De él tengo un grandísimo recuerdo. Creo que no fueron justos con él, por cómo iba el equipo. Se quedaba conmigo, me explicaba, potenció mucho mi remate de cabeza poniéndome balones... Ha costado llegar donde estoy, y el punto clave fue también en Huesca. Todas las personas debemos creer en nosotros mismos". Como él hace con la plantilla actual de los blanquirrojos: "Tenemos un vestuario muy unido, con un grandísimo ambiente, que viene bien para cuando las cosas no vayan tan bien. Creo que con esta gente podemos conseguir grandes cosas; el ambiente es envidiable". Además, fue cuestionado por diferentes futbolistas de la historia del Sevilla FC, quedándose con homólogos suyos en ataque y con su actual compañero Navas: "Del Sevilla siempre me he fijado en Negredo, Kanouté y Luis Fabiano por mi posición, al igual que en Jesús. Es un tío muy tranquilo, una gran persona y un gran profesional".

Por último, Rafa Mir recordó su aterrizaje en Nervión: "Fue todo muy rápido. Habíamos tenido conversaciones con el míster y con Monchi, y súper ilusionado de venir a un club como el Sevilla. Al día siguiente, se arregló todo y ya pude viajar; por la mañana me levanté cantando lo de 'Sevilla tiene un color especial'... tenía claro el paso que quería dar y, tras sentir el cariño y las ganas del club, fue fácil decidir". Para cerrar, miraba al futuro con optimismo, deseoso de seguir creciendo con la elástica blanca y roja puesta: "Sueño con seguir creciendo como futbolista y demostrar lo que llevo dentro en este grandísimo club. Tengo todo para seguir creciendo; cuando tienes una oportunidad como la del Sevilla, tienes que cogerla; es para valorarlo".