El Bartra que sacó Guardiola y probó Luis Enrique...

A falta de que Manuel Pellegrini lo pueda confirmar oficialmente en la rueda de prensa previa al partido que mañana enfrentará al Real Betis y al Levante en el Benito Villamarín, el conjunto verdiblanco no contará con ningún lateral derecho titular ante los pupilos del extremeño Pereira.

"Nunca es bueno acabar con diez. Héctor (Bellerín) trató de cruzarse delante y no lo alcanzó... Es negativo porque tenemos a Montoya lesionado ahí y va a ser un contratiempo para el partido ante el Levante", indicaba el pasado domingo el técnico chileno tras vencer en Elche (0-3). La cuestión es que aparte de la baja por sanción del catalán, el Betis tampoco cuenta con un Sabaly que no está aún recuperado y que tampoco está inscrito y Montoya no se ha entrenado en toda la semana, por lo que seguramente no será de la partida.

Por tanto, Pellegrini tendrá que improvisar en una posición delicada y apostar por un mayor rigor defensivo o por sacar a un futbolista de ataque, darle toda la banda y 'reconvertirlo'.

Esas son también las dos opciones por las que apuesta la afición, aunque más por la primera que por la segunda. Según han dejado claro en la #EncuestaHelvetia, Marc Bartra debería ser el que cubra la baja de los dos laterales catalanes.

Bartra ya ha jugado de urgencia en el Betis en esa posición y ha estado bien. De hecho, de lateral debutó con Guardiola en el primer equipo blaugrana y también jugó en el Dortmund en ese puesto. "Lateral derecho es una posición que me gusta. En categorías inferiores jugaba y en el filial con Luis Enrique jugué también algún partido", señalaba hace años en una entrevista con el Mundo Deportivo, donde se ofrecía para esa posición que tantas preocupaciones ha dado al Barça en los últimos años.

La segunda alternativa por la que apuestan los aficionados es que el lateral lo ocupe Aitor Ruibal, con lo que se perdería en prestaciones defensivas, pero se ganaría en ataque, pues no son pocos los partidos en los que los dos carrileros béticos juegan más en campo contrario que en el propio.

La opción que menos gusta es la del olivarense Juan Miranda jugando a banda cambiada. Aunque también podría cambiar el sistema, ahora que tiene a todos los centrales 'sanos', y jugar con tres atrás y dos laterales ofensivos... Manuel Pellegrini, pese a las bajas, tiene opciones donde elegir en una plantilla tan amplia.