Real Madrid 2-1 Sevilla FC: Otra ocasión perdida

Un golazo de Vinícius a cuatro minutos del final desequilibró un partido en el que el Sevilla se adelantó muy rápido, tuvo hasta tres ocasiones claras para encarrilar el duelo, se dejó empatar con un error de Bono y concedió demasiado terreno con el avance de los minutos hasta quedar encerrado en su área en el tramo final, a merced de la calidad del rival. Y ante el Madrid eso es un suicidio.

Pese a las dudas que arrastraba toda la semana y a que no tenían ningún entrenamiento junto a sus compañeros, Lopetegui decidió tirar con los tres jugadores (Kopundé, Diego Carlos y Ocampos) que había tenido entre algodones toda la semana. Con esta duda resuelta, las otras estaba en si Rafa Mir sería de partida tras ser suplente ante el Wolfsburgo y quien ocuparía una de las plazas de mediapunta, con Munir y el Papu Gómez como principales aspirantes. Finalmente sería el argentino, quien acompañaría a su compatriota Ocampos y a Mir como tridente ofensivo.

El Madrid ponía de salida un ritmo infernal, una presión asfixiante que obligó al Sevilla a defender durante tres minutos, pero cuando salió lo hizo en una contra muy peligrosa que cerró Rakitic con un disparo alto.

El arranque fue un espejismo, porque no tardó el equipo de Nervión en tomar el mando de las operaciones ante un Madrid algo replegado, que trataba de juntar líneas para no dejar espacios y mostrar sus habituales carencias defensivas ante un rival de este nivel.

El problema para los merengues es que acababan cediendo jugadas a balón parado y ahí suelen conceder mucho. Fruto del segundo córner el Sevilla se adelantó. Rafa Mir remató a placer (12'), completamente solo y la puso lejos del alcance de Courtois. Había sido demasiado fácil adelantarse en el Bernabéu.

Una vez desperdiciada esa ocasión, la reacción del Madrid no se hizo esperar, aunque el Sevilla juntaba líneas, defendía bien y no sólo no sufría sino que amenazaba en las contras. Al tiempo que eterniazaba las jugadas con muchos toques y hacía correr a su rival cuando lograba recuperar el balón con cierta suficiencia.

Pero el Madrid es el Madrid y, con él, nunca te puedes fiar. Tardó 26 minutos en llegar pero de una jugada que no parecía tener peligro sacó petróleo, el balón llegó a Vinícius en zona de disparo y sólo la buena colocación de Bono y la debilidad del lanzamniento evitaron un mayor eligro.

Un peligro que sí llevaba el Sevilla cada vez que se acercaba. Ocampos contestó tres minutos después (29') con un lanzamiento desde la frontal al que no llegó Courtois y que acabó golpeando en el larguero.

Ya había perdonado tres veces el Sevilla y a este equipo eso no se le puede hacer o acabarás pagándolo. Fue otra jugada aislada, sin aparente peligro, en la que Militao se decidió a disparar desde 45 metros, Bono falló al intentar blocar, el balón dio en el palo y quedó franco a Benzema para que empatara. El gol no afectó un Sevilla que tenía muy claro cómo jugarle al Madrid y que sabía que sólo la mala fortuna estaba evitando su triunfo parcial. El equipo de Nervión volvió a la carga y Ocampos se aventuró dentro del área madridista y, cuando trató de profundizar, Alaba le tocó el pie en lo que parecía un penalti claro, que el árbitro interpretó que el argentino había exagerado. Tal vez la forma de caer... Pero el VAR está para resolver ese tipo de dudas. Los diez minutos finales fueron dignos de un partido de este nivel, con los dos equipos queriendo irse al ataque y tener el control y con continuas llegadas a una y otra área, donde la falta de precisión privó a unos y otros del beneficio del gol. Asensio, cuyo disparo se le fue ligeramente alto, y Ocampos, cuyo remate detuvo Courtois, fueron los que estuvieron más cerca. El frenético final de la primera mitad dio paso a una segunda en la que ambos equipos salieron dispuestos a conceder poco en defensa. Sólo un error, como los vividos en la primera mitad, podrían variar el panorama. Éste llegó en una salida de balón del Sevilla, que Asensio (59') llevó hasta la frontal y su disparo salió ligeramente desviado. Diez minutos tardaría en aparecer el equipo merengue por las inmediaciones de Bono. Fue una contra llevada por Vinícius que el brasileño finalizó con un mal disparo. Los refuerzos parecieron sentar mejor a un Madrid que ya sí se fue hacia adelante. El Sevilla reaccionó con la entrada de Óscar y Oliver Torres, pero nada varió. Los blancos iban decididos a jugársela, aún desguarneciendo su zona trasera y el Sevilla, pese a ello, no se arrevía a dejar su confortable campo. Eso es dar demasiadas ventajas a su rival.Alaba tuvo un balón claro (82') que no logró empalmar bien y se le fue alto. Kroos lo intentó de libre directo desde una posición muy escorada y se le fue arriba (85'). A la tercera, Vinícius la clavó en la escuadra. El Madrid había hecho pagar el miedo sevillista. El Sevilla ya con Munir en el campo no se rindió, se le jugó y en una jugada a balón parado tuvo el empate. Delaney remató de cabeza abajo y Courtois sacó un balón que ya parecía dentro. El belga volvía a salvar a su equipo. Lopetegui y Ancelotti echaron mano de los cambios para intentar variar un partido que, pese a que había pocas ocasiones, estaba generando mucho desgaste. Delaney dio un respiro a Rakitic, mientras que su rival echaba mano de los jóvenes Camavinga y Valverde.



Pero pudo ser más. El gol dejó 'grogy' a los locales y los de Lopetegui pudieron ampliar su cuenta. Apenas dos minutos después, un pase atrás de Carvajal dejó a Rafa Mir sólo ante Courtois, lo superó y Alaba sacó debajo de la portería; en el rechace posterior, lo intentód e nuevo el murciano y el portero belga tuvo que sacar una mano salvadora para evitar el descalabro.