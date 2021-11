Haro actualiza las renovaciones de Pellegrini y Fekir y explica la importante labor de Joaquín

Ángel Haro, presidente del Real Betis Balompié, atendió a los compañeros de Radio Sevilla de la Cadena SER con los que repasó la actualidad informativa del club de las trece barras verdiblancas, mostrándose feliz por el buen momento deportivo a la que que explicó algún punto del plan de austeridad que tendrá que llevar a cabo la entidad, desligándolo de las renovaciones y continuidades en las que se están trabajando.

El mandatario de Villaverde del Río abordó la pregunta sobre las conversaciones que se están teniendo con Manuel Pellegrini para que el chileno siga como entrenador bético. "Con Pellegrini vemos que está contento y la idea es poder hablar antes del final de la temporada. La figura del entrenador es clave. Es la más importante en torno a un equipo de fútbol. Tiene un background de éxito. Es tranquilo y todo lo hace pensando. Tiene lo apropiado para ser un gran entrenador. Jugamos al golf y a veces gana él y otras yo".

Además, lanzó el deseo de que esta renovación se cerra antes de que acabe esta temporada. "Nos gustaría tratar el tema de su renovación con Pellegrini porque tener a un entrenador en su último año no es lo más inteligente. Me gustaría tener renovado a Pellegrini antes de que termine la temporada"

Para acabar con Pellegrini, Haro cree que el de Santiago de Chile tiene aún mucha cuerda. "Cuando se está en un último año se piensa en otras cosas y lo lógico es que hablemos antes del final de temporada, sobre todo si está contento aquí. A Manuel le quedan muchos años de entrenador por delante".

Otra renovación en la que se está trabajando es en la de Nabil Fekir. "Soy optimista con Fekir; hay diálogo con él, está contento y se dan las circunstancias. Entramos en una ventana peligrosa. Cuando queda un año y medio (de contrato) hay equipos que quieren captar con tiempo. Yo soy optimista. Está feliz y se dan los ingredientes para tener un buen plato", argumentó.

A su vez explicó que las renovaciones no se verán condicionadas por la política de austeridad. "La política de austeridad es de fichajes. Los jugadoras cobran y tienen su salario. Si no hay desinversiones no podrían venir otros jugadores. No se dan circunstancias para pensar que no pueda renovar Fekir".

Finalmente, Haro se deshizo en elogios sobre Joaquín. "Joaquín es un magnífico embajador del Betis. Ahora como jugador y cuando no lo sea me gustaría que siguiera. Es marca Betis. Tiene repercusión mundial todo lo que hace. Aún está jugando y me gustaría hablar de su futuro cuando no esté. En Elche dio un pase magnífico. Todo depende. Bromeamos e igual juega más y no lo sabemos. Hay que esperar a que termine la temporada".