Cervera: la Copa, el ánimo de la plantilla, el Elche, LaLiga...

Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz CF, atendió a los medios de comunicación este miércoles, durante la rueda de prensa previa al partido de Copa del Rey que enfrentará a los amarillos contra el modesto Villa de Fortuna este miércoles. Una cita en la que el técnico del conjunto cadista aprovechó, también, para referirse a la cita liguera del próximo fin de semana, ante el Elche CF, en un momento delicado para el Cádiz CF: "Venimos de dos semanas de muchos goles en contra, de distintas sensaciones, pero ningún punto. Tenemos un partido de Copa ante un equipo de diferente categoría, hay que intentar pasar la eliminatoria porque es un partido oficial. Intentaremos dar minutos a gente que ha jugado menos pero porque creemos que hay que verles jugar y competir, no para dar descanso pensando en el domingo".



La tarea, lógicamente, es mejorar la imagen mostrada durante los últimos compromisos, tal y comos e encargó de refrendar Cervera durante su puesta en escena: "Al equipo se le ha achacado muchas veces el juego y otras veces no se ha reconocido el resultado. Nos olvidamos del juego. Yo reconozco que el juego es secundario, soy profesional y lo importante es el resultado. Para hacer cosas bien, dejamos libertad al contrario para que nos haga daño. Es una conclusión mía y es algo que tengo que revertir. El resultado es malo, por lo tanto, lo que estamos haciendo no es bueno. Haciendo cosas bien, no nos da para marcar gol".



Visita al Villa de Fortuna en Copa, el entrenador del Cádiz CF dijo: "Es un partido oficial y me lo tomo como es. Hay que intentar ganarlo, pasar de eliminatoria. Para mí no es dar descanso para el domingo, es una prueba para jugadores que están jugando menos y tienen que hacer ver que están disponibles y pueden jugar en el Cádiz. El que me conoce sabe que yo ni doy ni quito puestos, los puestos se ganan y se pierden. Yo voy a tener muy en cuenta el partido de mañana para jugadores que han jugado menos".





Junto a ello,, entrenador de la primera plantilla del Cádiz CF, se refirió a otros aspectos que atañen a la actualidad del club y de los suyos:"Los contrarios son buenos, de LaLiga Santander. Ha habido partidos que hemos defendido atrás con mucha gente y no nos daba. No estamos concentrados como antes, ahora estamos concentrados para hacer cosas con el balón, muchas cosas, y cuando la pierdes estás en zonas que no llegas bien a defender. Por hacer más, al final los equipos te hacen más daño. Solo con defender no te da, pero solo con atacar tampoco. Hay que atacar y defender".Autocrítica y trabajo. "Todo es el resultado. Yo me he dado cuenta que solo defendiendo no nos da. Nos da en partidos como Vigo o Bilbao que hemos podido correr. Solo defendiendo con equipos de nuestro nivel no nos da, hay que hacer algo más. Solo proponiendo no es que no nos dé, es que nos golea. Hay que sacar puntos, ganar partidos, hay que buscar la manera. Hemos sido más abiertos en estos partidos y hemos sido peores en resultado. Hay que buscar el equilibrio, y el equilibrio empieza desde atrás, no desde delante".

La plantilla: "El equipo es un grupo unido. Han venido hasta aquí todos juntos. Saben que la situación es complicada. Nosotros tenemos un problema futbolístico. Si vas arriba, tienes problemas atrás, si te quedas atrás, no llegas arriba, no somos un equipo intermedio. El cambio se ha visto muy brusco. Hemos tenido más posesión, hemos centrado más, hemos tenido más ocasiones. El hacer más cosas no te asegura ser mejores. Tenemos que quitarnos las cosas malas, y para eso, a veces, hay que quitar algunas buenas".

"Intento aislarme de entorno, porque no puedo dejarme influenciar ni por optimistas ni pesimistas. Imagino que el entorno estará enfadado y habrá de todo. Aquí dentro lo llevamos bien a ratos. Estar en esta situación es complicado. La preocupación es que hemos perdido dos partidos sin posibilidad de ganarlo, ahora hemos visto que eso se nos ha escapado. Es lo que tenemos que conseguir. En el fútbol no todo es pasar el balón, en el fútbol lo que valen son los goles, como lo consigas da igual, eso es lo importante"."El equipo de Elche es muy buen equipo, tienen muy buenos jugadores. Es un equipo que está donde está, sí, pero bajo mi punto de vista tienen muy buenos jugadores y muy buena plantilla. Juegan a un buen ritmo y no sé si incluso mereció ganar en Pamplona".