Málaga, la Copa no se tira

El Málaga visita a la Peña Sport este jueves a partir de las 19.30 horas en la primera ronda de la Copa del Rey. Y aunque lo más importante, que no lo único, para los blanquiazules, es la Liga, no está la temporada como para desperdiciar la ocasión de seguir vivos en otra competición ante un rival de categoría inferior. Y tampoco para que los menos habituales desaprovechen la ocasión de ganarse el sitio en el equipo.

Porque este es el momento, como les ha recordado en privado y en público José Alberto López, de que si aprovechan esta oportunidad podrían tener continuidad para el encuentro del domingo en Liga ante el Amorebieta. De ahí que cobre especial importancia este duelo para los Jairo, Cufré, Lombán, Calero, Ismael Casas o Dani Barrio, entre otros.

Además, está el hecho de que el Málaga ha sido incapaz de ganar a domicilio en lo que llevamos de curso futbolístico. El recuerdo del desastre de Burgos aún está muy presente, tanto que el técnico se reunió con los jugadores el día después para cantarles las cuarenta. Lección que debe ser tomada en cuenta si no se quieren ver sorprendidos por los navarros.

Para la Peña Sport este duelo copero es el no va más, el partido de la temporada. Aunque no quieren que sea el único. En Liga, en su grupo de Segunda RFEF, las cosas no le van nada pero que nada bien. Sólo llevan 9 puntos tras 13 jornadas. Pero un triunfo ante el Málaga, un conjunto de Segunda, puede convertirse en el punto de inflexión que necesitan los de Unai Jáuregi para encauzar la campaña.

Habrá también rotaciones para que todos tengan premio, pero nada de tirar la Copa ni mucho menos porque a ilusión no les va a ganar nadie. Y menos en su casa y con su gente animando.

Alineaciones posibles:

-Pena Sport: Mendioroz; Beñat, Asier, Gontzal, Aguirrebeña, Martins; Vania, Aguirre, Alonso; Ilintxea y Satrus.

-Málaga CF: Dani Barrio; Iván Calero, Ismael Casas, Lombán, Cufré; Jairo, Genaro, Isma Gutiérrez, Kevin; Antoñín y Roberto.