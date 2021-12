Cervera, contento por el pase en Copa: "Se ha notado mucho la diferencia de categoría"

Se mostraba Álvaro Cervera satisfecho en rueda de prensa tras la goleada de su equipo en Copa del Rey ante el Villa de Fortuna. El cuadro gaditano fue muy superior de principio a fin y en doce minutos os gaditanos tenían la eliminatoria encarrilada gracias a los tantos de Álvaro Negredo y Álvaro Jiménez.

"Venimos de una racha mala en LaLiga y estos partidos son peligrosos si no los pones de cara. Al principio tienes la duda porque dentro de tres días tienes un partido y no sabes cómo se lo pueden tomar los jugadores, pero se lo han tomado muy en serio. Hemos marcado pronto y se ha notado mucho la diferencia de categoría", comentaba el entrenador, que apostó por un once al que volvía Fali tras tres suplencias consecutivas en liga.

El entrenador dio minutos a futbolistas poco habituales como Carlos Akapo, Marcos Mauro, Iván Alejo o Iván Chapela, y en la segunda mitad dio entrada a Martín Calderón, Osmajic, Iza Carcelén y Alberto Perea.

Apuntaba Cervera que "la obligación de todos nosotros es la de tomárnoslo como un partido oficial, que es lo que es. Son más difíciles de lo que parecen", mientras que sobre el primer gol de Negredo subrayó que "Hemos marcado pronto y a partir de ahí lo hemos visto más fácil y ahí se ha visto más de lo que pensábamos la diferencia de divisiones".