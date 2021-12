Un hombre clave para Pellegrini se apunta para el Camp Nou

Hasta diez cambios realizó Manuel Pellegrini en la alineación que opuso este miércoles en Copa del Rey al CFI Alicante. Únicamente repetía, respecto a la que venció y convenció frente al Levente, Marc Bartra, aunque tuvo descanso, como el único lateral derecho sano del plantel, Héctor Bellerín, cumplida la hora de encuentro, ya con el pase a la segunda eliminatoria en el bolsillo por el 0-4 que registraba el marcador. Para este sábado, en la visita a partir de las 16:15 horas al Camp Nou, se espera una nueva revolución. De hecho, podrían actuar once futbolistas distintos, habida cuenta de que el entrenamiento celebrado hoy en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, justo tras la llegada de la expedición de tierras levantinas (en torno a las doce y cuarto del mediodía), registró buenas noticias para el Real Betis, por lo que su preparador podrá contar con casi todos.

Y es que Germán Pezzella, que hubo de retirarse a las primeras de cambio en Elc​he por una dolencia muscular, que le obligó luego a ausentarse los tres siguientes compromisos oficiales, comenzó la sesión con aparente normalidad junto al resto de sus compañeros, por lo que se apunta, salvo sorpresa de última hora o reserva por parte del 'Ingeniero', para la importante contienda del fin de semana frente al Barcelona. Igualmente, Guido Rodríguez y Canales, que arrastraban pequeñas molestias y tampoco viajaron a Alcoy, se ejercitaban este jueves sin problemas, por lo que el descanso, aparte de evitar que sus contingencias fueran a más, les ha servido para recargar las pilas.

Como es habitual en los entrenamientos de descarga, justo los posteriores a un partido, el grupo de trabajo se dividió en dos, centrándose los que participaron en el choque, copero en este caso, en la recuperación y saltando los que no jugaron al césped para realizar unos ejercicios de corte más físico. El meta Claudio Bravo y el lateral derecho Martín Montoya estuvieron al margen, ya que no llegarán tampoco al encuentro en la Ciudad Condal debido a sus lesiones, como tampoco Camarasa y Sabaly, que siguen un plan personalizado para sus dolencias de media y larga duración, respectivamente. La otra baja segura, aunque por sanción, contra el Barça será Fekir. No tuvo minutos en Copa del Rey el campeón del mundo, que inició la sesión junto a los teóricos titulares, precisamente los que no saltaron de inicio en El Collao para el compromiso del miércoles.