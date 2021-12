Tello, que vuelve a casa, elogia a Xavi, pero avisa: "Vamos a hacer daño al Barça"

"Nada más pegarle, la vi dentro, que iba bien para portería y que sería difícil para el portero pararla", admite Cristian Tello, autor del 0-1 en Alcoy ante el CFI Alicante, un golazo tempranero que resultó "muy importante, porque el partido empezó peligroso, así que había que salir con la concentración y la mentalidad adecuadas", por lo que se mostró "contento de haber podido ayudar con ese gol". Fue la ratificación del notable momento por el que atraviesa el extremo de Sabadell, que presume de Betis en su entrevista con Cope Barcelona: "Estamos haciendo una buena campaña. El equipo lleva todo el año empujando hacia delante, muy sólido, sabiendo lo que hacer cada momento. Esta racha de resultados (cuatro triunfos consecutivos) nos da mucha confianza".

Ahora, el '11' vivirá un encuentro muy especial, como otros muchos, porque los ex culés son legión en Heliópolis: Bartra, Bravo (que se lo perderá por lesión), Bellerín, Montoya (otro que no estará por problemas físicos), Álex Moreno, Miranda y hasta Rodri, que pasó por La Masía. Sin embargo, Cristian avisa de que habrá que dejar a un lado los sentimentalismos para tratar de dar la sorpresa en el Camp Nou este sábado (16:15 horas): "A estas alturas no es habitual ver al Barça por debajo de los puestos de Champions. Vamos con la mentalidad de hacer un buen partido, de competir de tú a tú y de hacerle daño con nuestras armas. Sabemos que va a ser un partido muy duro".

Además, Tello no quiere que estar por encima de los azulgranas en la tabla confunda ni despiste a nadie: "El Barça siempre es un equipo temible. Aunque esté ahora en un proceso de volver a despegar, tiene jugadores que pueden marcar la diferencia en cualquier partido. La llegada de Xavi le ha dado un plus. Después de lo que ha hecho en este club, los jugadores le tienen muchísimo respeto. Un entrenador nuevo siempre cambia cosas". Incluso, bromeó con la posibilidad de haber tenido minutos con él en el banquillo: "Le gusta jugar con extremos, pero tiene jugadores de sobra".

El ala verdiblanco coincidió con el nuevo técnico barcelonista en la plantilla, por lo que conoce de sobra sus virtudes: "Estuve con él cuatro años; ya se veía que tenía las ideas claras, cómo le gusta jugar y cómo le gusta que fluya el partido. Le gusta llevar el peso, tener la posesión y hacer mucho daño por bandas, así que deberemos estar atentos". Además, no se le caen los anillos por apostar por la cantera, como ha demostrado nada más aterrizar con Abde o Ilias: "Confía mucho en la gente de la casa. Va a ver al filial varios partidos y, si le gusta algún jugador, no va a dudar en darle la oportunidad. Hay gente que lo está haciendo bien en el B y que también puede hacerlo en el primer equipo, como vimos ante el Villarreal. De Abde me ha gustado su descaro y su velocidad; creo que va a ser un jugador importante para el club, y más con un entrenador como Xavi".

Por último, Tello se refirió a Dani Alves, que regresa al club con 38 años y con quien también compartió vestuario en su etapa como barcelonista: "No pensaba que fuese a volver, pero no me sorprende por lo profesional que es. Si Xavi lo ha querido es por algo, por su compañerismo y por lo que puede aportar al equipo". Incluso, cree que podría ser titular a partir de enero, cuando pueda jugar: "No tiene techo; la edad para él es sólo un número. Es muy profesional, mega competitivo, trabaja muchísimo en el día a día".