Chavarría: "No jugamos un buen partido"

Pablo Chavarría fue una de las novedades en el Málaga. Entró en la convocatoria tras un mes y cinco días de lesión e incluso disfrutó de algunos minutos en la recta final del partido ante el Amorebieta Casi nada a nivel colectivo, pero que le puede servir de mucho a nivel individual.

"Estoy contento por volver después de esta pequeña lesión muscular. No jugamos un buen partido, lo plantearon bien y nos hicieron los dos goles en la primera parte. El gol de Paulino llegó tarde y no pudimos empatar", afirmó.

El delantero argentino realizó una pequeña valoración del encuentro. "Intentamos tener la pelota y progresar. Paulino jugó de mediapunta, el rival cerró los espacios y se nos complicó por eso. Estuvieron muy sólidos en defensa, tienen un juego muy directo buscando a sus delanteros que hoy estuvieron bien. Tuvimos errores defensivos, hay que mejorarlos. Hay otros partidos que sumamos gracias a la defensa. Son cosas para trabajar y mejorar en la semana. Tenemos que pensar en otra cosa para intentar ganar nuestro primer partido fuera de casa", comentó.

Por último, habló sobre su recuperación y cómo se siente sobre el césped. "Trabajo mucho la parte física para ponerme a punto. No es fácil, tras volver me tocó lesión muscular. Eso ya es pasado, pienso en sumar minutos y en ayudar en lo que el míster me necesite y serle útil al equipo", sentenció.