José Alberto, tras perder ante el Amorebieta: "Hemos estado incómodos, no era nuestro día"

Cariacontecido, decepcionado, José Alberto López, técnico del Málaga, tuvo que dar explicaciones después de la primera derrota de su equipo en La Rosaleda ante un Amorebieta que ganó 1-2 con un buen trabajo táctico. Al entrenador blanquiazul no le quedó otra que reconocer la incomodidad del juego rival, la endeblez defensiva y otros problemas detectados.

Valoración de la primera derrota en casa: "Hemos estado muy imprecisos, incómodos. Sabíamos el tipo de partido que íbamos a jugar, de duelos, de segunda jugada. Los dos goles suyos vienen así. No hemos estado afortunados y nos ha costado mucho tener ritmo y continuidad. Defienden lejos de su portería y nos costó encontrar situaciones de gol y materializar. Hoy no nos salió absolutamente nada. No quiero disculpas, pero creo que podríamos estar tres días jugando que hoy no era nuestro día".

Preocupado por los fallos defensivos: "No creo que ese sea el problema. En esta categoría, para ganar partidos, necesitas contundencia y solidez y ahora mismo no la estamos teniendo. Hoy hemos tenido intensidad, lo hemos intentado todo pero no nos ha salido nada".

¿Preocupan más los errores defensivos o los problemas cara a gol?: "Desde el inicio somos de los equipos que más finaliza y menos goles hace. Rentabilizamos bien los goles, pero necesitamos dejar puertas a cero. Somos de los que más porterías a cero llevamos, pero también de los más goleados. Tenemos que mejorar, eso está claro. La casa se hace por la base y la base es la solidez defensiva".

¿Por qué no hubo cambios en el descanso?: "Queríamos ver cómo reaccionaba el equipo. El resultado era muy malo, pero no estábamos tan mal. Los goles llegan en acciones aisladas, pero el equipo lo estaba interpretando bien".

Los cambios, ¿tarde?: "Se hacen con una intencionalidad y siempre pensando en que son lo mejor. A toro pasado podemos opinar que podían haber llegado antes porque Dani jugó con mucha personalidad. Ahora es fácil opinar. Nos han aportado, que es lo importante, y han sumado lo que buscábamos. La pena es el resultado. O el gol anulado. Pero esto es fútbol, que nadie piense que vamos a perder todos fuera de casa ni a ganar todos aquí".

El estado del césped: "No quiero que sirva como disculpa, pero mejorará. Están trabajando en ello, me consta. Hoy también lo hemos notado, esa es la realidad".

Un mensaje a la afición: "Darles las gracias por el apoyo incondicional, es una gozada. Pero que sigan creyendo que vamos a pelear cada tres puntos al máximo para conseguirlos. Hoy es un día difícil, un día duro. Estamos dolidos e imagino que la afición se ha ido decepcionada, pero vamos a pelear en Eibar por conseguir esa primera victoria fuera de casa".