Pellegrini se sale del guion por una vez... y le vienen reválidas muy pronto

No es hombre de algaradas, de levantar la voz, de extremos, en definitiva. No lo verán nunca excesivamente alterado o enfadado tras una derrota, como tampoco eufórico después de un triunfo como el de este sábado en el Camp Nou. Y eso que era el quinto consecutivo de su equipo, que se había ido al anterior parón Fifa con tres derrotas preocupantes, sin ver portería además, ante Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen y Sevilla FC. Pero, desde que volvió la competición tras los compromisos internacionales de las selecciones, sólo sabe celebrar victorias el Real Betis, tercero en LaLiga y clasificado para las siguientes rondas en Europa League y Copa del Rey.



Con todo, Manuel Pellegrini, con esa templanza que le da su amplia experiencia (que incluye equipos Top como el Real Madrid o el Manchester City, ahí es nada), mantiene un perfil bajo. O, mejor dicho, medio. Todo en su justa medida, porque, aunque por estos lares todos somos muy de todo o nada (y aquí que levante la mano el que no lo sea), de blanco o negro. El chileno siempre la baja al suelo. Ni ahora son tan buenos ni antes tan malos. Hay un plan, uno 2.0 que está enamorando a propios y extraños. Un plan que, como le gusta decir al querido compañero Fran Martínez en su impagable perfil de estadísticas @LaLigaenDirecto, es "una puñetera locura".



Y lo justifica con datos esclarecedores: por primera vez en los últimos tres años y medio, el Betis consigue enlazar cinco victorias; no lo lograba desde abril de 2018, con Quique Setién al frente, alcanzándose entonces una serie de seis que tendrán al alcance los heliopolitanos en Celtic Park el próximo jueves. Además, los verdiblancos se enfrentaban al equipo ante el que más veces ha perdido en su historia (79), que era también la 'bestia negra' del 'Ingeniero' (20 derrotas en su carrera) y el que más tantos les había marcado nunca (303) y ante el que más tiempo había ido perdiendo en el siglo XXI (1.515 minutos por debajo en el marcador). Por último, sólo en tres ocasiones (de 65) había dejado su puerta a cero el cuadro sevillano contra el Barça, según @pedritonumeros (1965, 1988 y 1994, este último con Diezma en Copa)...



Todo quedó volteado con el 0-1 este sábado, lo que propició que Pellegrini, por una vez, se saliera un poco del guion para sacar pecho y defender a los suyos. Con más razón que un santo, de hecho. Ya había zanjado alguna pregunta a su parecer inoportuna en las últimas ruedas de prensa, aplazando análisis sobre jugadores con cierto ostracismo o su propia renovación para otros días para no despistar, cuando siempre había sido políticamente correcto, pero sin dejar de responder a cualquier interrogante de la prensa. En la sala de prensa del estadio culé, con su calma habitual, se permitió una pequeña licencia: "Para el Real Betis son tres puntos más, en una campaña donde todavía estamos terminando la primera vuelta. Lógicamente, cuantos más puntos consigamos, mejor para nosotros. Haber ganado aquí en su campo al Barcelona, un equipo complicado, difícil y grande, le da un doble mérito a lo que está haciendo el equipo. Quizás antes del partido había algunas críticas, diciendo que a los grandes no les podemos ganar... Nosotros vamos a cualquier campo jugando siempre como lo hacemos en casa ante cualquier otro equipo. Eso, para mí, es una base importante, aunque hubiésemos perdido hoy. Si tengo que venir a jugar contra Barcelona, Real Madrid o Atlético de Madrid defendiéndome atrás y cambiando el sistema, no sería mi manera de ver el fútbol".



Y tendrá una buena reválida el conjunto heliopolitano para defender su tercera plaza de aquí a un mes, contando con que la clasificación quedará actualizada con la recuperación de partidos que había pendientes, como el Sevilla-Barcelona del próximo 21 de diciembre. Así, el Betis recibirá el próximo domingo 12 (18:30 horas) a la Real Sociedad, un punto por debajo y, por tanto, rival directo por las plazas europeas, como, en teoría, el Athletic, oponente final de 2021 (19-D, 16:15 horas, en San Mamés), algo descolgado ahora (a 10 unidades del Betis). Para arrancar 2022, recibirán al Celta (2-E, 18:30 h) antes de comparecer en Vallecas el segundo fin de semana de enero para tratar de asaltar el fortín del Rayo, que se aferra a la sexta plaza, a sólo tres puntos (27) de los verdiblancos (30).