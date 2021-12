Piqué se rinde a Joaquín con una camiseta y... un mensaje

Xavi, hoy técnico del Barça, dijo en su día que todos los vestuarios deberían tener un Joaquín. El exfutbolista blaugrana había coincidido con el portuense en la selección española y, aunque el capitán del Real Betis no volvió a ir desde justo antes de que empezase la época dorada, Xavi aún recordaba esos buenos momentos que le había hecho pasar.

Este sábado volvían a verse las caras en la que posiblemente sea la última visita de Joaquín al Camp Nou. El propio portuense se refirió a ello tras ganar en Alicante y le deseó a su "amigo Xavi, lo mejor a partir del sábado".

Al final, el Betis se llevó el triunfo, Joaquín no pudo disputar ni un minuto, pero sí se llevó un recuerdo de este día imborrable: una camiseta firmada por Gerard Piqué.

El capitán barcelonista, que no pudo coincidir con el portuense en la selección al llegar él cuando ya Joaquín no iba, quiso darle ese detalle en el previsible último año de carrera de su ayer rival. "Para mi amigo Joaquín, eres un puto genio. Felicidades por toda su carrera", escribió el jugador catalán, que entró en los últimos minutos contra el Betis para tratar de igualar el partido. Sin conseguirlo.

La cuestión es que fue un regalo de Piqué y no el habitual intercambio de camisetas entre jugadores, como reconocía el propio Joaquín. "Me la ha dado y me la ha firmado. Ha sido un detallazo. Estoy muy contento", señalaba el capitán heliopolitano, quien subió la foto de la camiseta a sus perfiles y redes sociales con un "Gracias Gerard".

Joaquín, como ya se apreciara con la ovación con la que fue despedido en Alicante, sigue recibiendo el cariño de aficionados por los estadios que pasa. Y ya, incluso, de los emblemas rivales.