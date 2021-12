Brandon sí se mira el ombligo

Sincero a más no poder, Brandon Thomas no se rasga las vestiduras cuando se trata de reconocer que el rival ha sido mejor que tú porque, simplemente, le ha puesto más ganas. Ocurrió en Burgos y, peor aún, en casa ante el Amorebieta, delante de una afición que ha sido fiel hasta en las peores ocasiones, pero que no va a perdonar más una pésima imagen como la del último encuentro.

"Achaco la derrota a nuestra falta de intensidad en ataque y en defensa. Era como si estuviéramos viendo pasar el partido, nos han ganado casi todas las segundas jugadas, en ataque no hemos generado nada y en defensa, las que han tenido ellos nos han penalizado. Tenemos que mirarnos el ombligo y saber que tenemos que hacer las cosas mucho mejor", reconocía el delantero del Málaga, que fue el primer sustituido por el técnico para intentar una remontada que no llegó ni a estar cerca.

Para Brandon, la actitud es innegociable y afrontaban el duelo frente al Amorebieta con ganas. Pero todo salió mal. "Veníamos con ambición de ganar como veníamos haciendo en La Rosaleda. Vamos a intentar revertir esta situación", prometía antes de pedir aún más apoyo. "Que nos sigan apoyando, son fundamentales. Aunque las cosas no nos hayan salido bien, que nos apoyen. Vienen con toda la ilusión del mundo para vernos ganar y, al menos, si no se gana, que lo demos todo. Somos conscientes cuando no lo hacemos bien y este ha sido un día de esos".

Ahora, a hacer borrón y cuenta nueva después de dos derrotas ante recién ascendidos y a pensar en el duro escollo de Ipurúa frente al Eibar este sábado a partir de las 20.30 horas.