Vincic, el árbitro al que acusaron por prostitución, tráfico de drogas y de armas, para el Salzburgo-Sevilla

El esloveno Slavko Vincic ha sido designado para dirigir este miércoles el Salzburgo-Sevilla, de la sexta y última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Vincic arbitrará en Salzburgo al conjunto nervionense con Tomaž Klan?nik y Andraž Kova?i? como jueces de línea; David Smajc será el cuarto árbitro; y tendrá en el VAR al inglés Paul Tierney y a su compatriota Nejc Kajtazovic.

Con este árbitro, el Sevilla FC tene un abalance a favor de dos victorias y una derrota. Le ganó a la Lazio (0-1) en la Europa League 18/19, en partido de dieciseisavos que tuvo lugar en febrero de 2019, perdió en 2014 en Rotterdam ante el Feyenoord (2-0) y ganó en agosto de 2013 al OFK por 3-0; mientras que el Salzburgo venció en marzo de 2018, en partido de la Europa League, en el campo del Borussia Dortmund (1-2).

Slavko Vincic también fue el árbitro que dirigió en Sevilla el debut de España en la Eurocopa ante Suecia y se hizo famoso un año antes porque fue detenido en una operación policial en la que se le acusó de prostitución, tráfico de drogas y tráfico de armas.

El colegiado fue detenido cuando comía en un restaurante de la ciudad de Bijeljina (Bosnia). Tras esto, negó estar implicado y explicó que estaba en una comida de negocios y en el mismo restaurante había una fiesta donde se produjo la redada, que acabó con 35 detenidos, entre ellos una famosa instagramer, Tijana Maksimovic, al que se consideró jefa de la red de prostitución; y se incautaron 10.000 euros en efectivo, cocaína y armas de fuego.

Tras la detención, testificó y fue liberado sin cargos, quedando demostrado que no tenía nada que ver con las otras personas. "Yo estaba sentado en una mesa con mi socio y, de repente, entró la policía. Yo no sabía por qué. Después de haber testificado, pude demostrar que yo no tenía nada que ver con el motivo de aquella investigación", afirmó tras el susto.

El árbitro del gol de Mbappé para el Atalanta-Villarreal

Por otro lado, los otros dos duelos clave que ese día disputan los equipos españoles los arbitrarán el rumano Ovidiu Hategan y el inglés Anthony Taylor, el primero para el Bayern Múnich-Barcelona y el segundo para el Atalanta-Villarreal.

El colegiado rumano ha dirigido varias veces a ambos equipos, que nunca han perdido con él. El Barcelona goleó por 7-0 al Celtic en septiembre de 2016, la temporada siguiente ganó en Lisboa al Sporting (0-1), en octubre de 2018 se impuso al Inter por 2-0, igualó a cero en Dortmund en septiembre de 2019 y esta misma campaña venció en Kiev al Dinamo por 0-1.

El Bayern, al que dirigió por primera vez en noviembre de 2012 ante el Lille (6-1), goleó al Besiktas (5-0) y al Chelsea (4-0) antes de que el rumano fuera el cuarto árbitro de la final de la Champions que ganó al PSG en 2020. En este 2021 le ha arbitrado ante la Lazio (2-1) en marzo y frente al Benfica en Lisboa (0-4) ya en la presente fase de grupos.

Taylor, el polémico colegiado de la final de la Liga de Naciones entre Francia y España, no ha dirigido al Villarreal, pero fue el árbitro que pitó en el encuentro de cuartos de final de la campaña 2019/20 en el que el PSG eliminó al Atalanta por 2-1.