José Castro y una posible eliminación del Sevilla FC: "Económicamente no dependemos del resultado de mañana"

José Castro, presidente del Sevilla Fútbol Club, atendió a los medios de comunicación nada más aterrizar en Salzburgo donde el equipo sevillista se juega mañana su continuidad en la UEFA Champions League.

El mandatario de Nervión se mostró optimista aunque es sabedor de la dificultad del reto que tiene la escuadra ante sí. "Las sensaciones sólo pueden ser buenas. Este equipo es capaz de sufrir y de paliar las adversidades con coraje, fuerza y tesón. Es una final, no hay duda. Nuestra intención es estar en octavos. Equipos tan potentes como el Atlético de Madrid o el Barcelona también se la juegan en la última jornada. La máxima competición tiene estas cosas".

El alto ejecutivo argumentó que no hay excusa posible para no dar lo mejor y confía en que el equipo dé su mejor nivel de fútbol. "Los nervios hay que olvidarlos en el fútbol profesional. Tenemos ganas, ilusión y fuerza. El equipo saca todo lo que tiene y más. Es importante ganar y seguro de que mi gente lo dará todo. Veo a los jugadores muy metidos, muy dentro de lo que nos jugamos, pero sin nervios. Hay que salir a demostrar nuestra calidad. Fácil no va a ser, pero tendremos nuestras opciones y las vamos aprovechar".

También explicó que la entidad pasa por un buen momento económico y que no sería un drama caer eliminados. "El césped es el que dictará sentencia. Este club está creciendo y necesita este resultado. Primero está lo deportivo y después lo económico que también importa. Afortunadamente económicamente no dependemos del resultado de mañana. El club está claramente en un buen momento dentro de las circunstancias y somos el segundo equipo de LaLiga con el límite salarial más alto. El dinero siempre viene bien, pero tampoco es un drama".

El sevillano aseguró que el clima, las bajas temperaturas y otros factores no deben condicionar el resultado final. "Tenemos una buena plantilla y es buen momento para demostrarlo. No hay que poner peros. Hay que ser valientes e ir a por el partido. Los jugadores nos demuestran, partido a partido, que sufren para conseguir las victorias. Estoy seguro de que lo darán todo y la calidad la atesoran. Lo demás, ya depende de un balón, del fútbol. Este torneo no sorprende a nadie. La exigencia es tal que teniendo una magnífica plantilla no hemos tenido buenos resultados, ésa es la verdad. Por eso la Champions es tan exigente".

Finalmente, Castro quiso recordar a su afición que no podrá estar en el estadio por las restricciones impuestas en Austria por la pandemia del coronavirus. "Esta era una ciudad muy bonita para que nuestros aficionados pudieran disfrutar con su equipo por Europa, pero desgraciadamente esta es la situación que tenemos ahora mismo".