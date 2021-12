El increíble récord del mejor Bartra, sinónimo de victoria

El Real Betis cuajó un gran encuentro en el Camp Nou, en el que sufrió por momentos, como es lógico ante un equipo de ese nivel, pero en el que también dominó en algunas fases del partido pese a la entidad del rival.

Sin embargo, el equipo blaugrana, más allá de las apariciones desequilibrantes de Dembélé, apenas tuvo ocasiones claras ante la portería de Rui Silva y, en parte, se debió al gran partido de un Bartra que, aunque parezca difícil, sobresalió sobre el resto.

Así lo expresan los aficionados béticos, que en la #EncuestaHelvetia lo sitúan muy por delante del resto y, en especial, del héroe verdiblanco y autor del único gol del encuentro: Juanmi Jiménez.

Bartra, que el pasado año sufrió mucho y estuvo cuatro meses de baja en el arranque del año por un problema de talón y otros en la vesícula, está encontrando su mejor versión en esta temporada, en la que también empezó renqueante por una lesión muscular. El central recuerda al del año en que llegó, que enamoró al beticismo y se ganó la llamada de Luis Enrique.

Pero es que, además, está resultando un talismán para el Betis. Con él en el campo, el equipo no pierde en LaLiga. Más aún, el del Camp Nou es su séptima victoria consecutiva en el campeonato, cinco en la presente temporada y los dos últimos partidos de la pasada. Un tramo final de la 20/21 en el que tuvo seis presencias como titular, con tres empates y tres victorias, lo que significa que, con él en el once, el Betis no pierde en el campeonato de la regularidad desde el 20 de diciembre del pasado año, en Granada. Casi doce meses.

Este año, vio desde el banco las derrotas en el Wanda y La Cerámica, y las cosechadas en casa ante el Real Madrid y el Sevilla. Las rotaciones de Pellegrini le llevaron a eso. Sólo ha perdido un partido en este tiempo, el desastre de Leverkusen, pero eso, en un año, significa muy poco.

Si los acertados cambios de Pellegrini, cuando tiene a todo el plantel disponible, siguen por su línea, el catalán no estaría en el once inicial que el Betis alineará en el Celtic Park, pero sí estaría ante la afición verdiblanca en el trascendental partido que el domingo les enfrenta a un rival directo, la Real Sociedad, con la lucha por seguir en los puestos de Champions en juego.