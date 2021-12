Problemas para darle solución al caso 'Luuk de Jong'

No corren buenos tiempos para Luuk de Jong, delantero que pertenece al Sevilla FC y que está cedido esta temporada al FC Barcelona. El neerlandés no entra en los planes deportivos del club catalán ni tampoco en los de Xavi Hernández, su nuevo entrenador, que no le ve hueco en su sistema de juego.

Sin Ronald Koeman, su principal valedor este verano, ya en el banquillo, De Jong se encuentra en una situación complicada a la vez que incómoda, puesto que se ha convertido en un problema en la entidad de la Ciudad Condal, pero también para el Sevilla FC.

Según publica SPORT, el FC Barcelona quiere encontrarle nuevo equipo al ariete, tarea que al parecer no es fácil por el sueldo del futbolista, por los acuerdos firmados y también porque el Sevilla FC no tiene en sus planes el regreso del jugador, tal y como dijo José Castro, presidente sevillista, que afirmó, con rotundidad, que "no contemplamos la vuelta de Luuk de Jong".

Con este contexto, los esfuerzos se centran en buscar un tercer equipo que esté interesado en contar con sus servicios, apareciendo el Besiktas como el conjunto que más ha persuadido en su contratación, pero nunca sin llegar a las cifras que exigían desde Nervión.

Otra opción surge en los Países Bajos, nación de Luuk de Jong, donde el PSV ya mostró su intención de repatriarlo, pero tal y como desveló Monchi, director general deportivo de la entidad blanquirroja, fue el propio delantero el que se negó en regresar al PSV.

Por todo ello, habrá que estar atento a los movimientos futuros para ver si FC Barcelona y Sevilla FC, que se acoge a lo firmado en este momento, le dan solución al problema que ha surgido con Luuk de Jong.