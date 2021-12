Ángel Haro habla sobre la renovación de Fekir, de una Europa League más dura que nunca, Juanmi...

Ángel Haro, presidente del Real Betis Balompié, atendió a los medios de comunicación en el aeropuerto de San Pablo antes de que la expedición verdiblanca pusiera rumbo a Glasgow donde el equipo bético se enfrentará mañana al Celtic en el último partido de la fase de grupos de la UEFA Europa League.

El de Villaverde del Río abordó la actualidad del Real Betis y habló, de nuevo, de la renovación de Nabil Fekir, sobre la que dijo que está muy encaminada. "Está cerca pero no firmada. Estamos hablando con Fekir, hay una predisposición por las dos partes de llegar a un entendimiento, él está por la labor y soy optimista. Probablemente llegamos a un entendimiento pero hasta que no esté plasmado en una firma no hay que elevar nada a definitivo".

El alto ejecutivo verdiblanco se alegró del buen momento de forma por el que atraviesa Juanmi y de su conexión con la afición. "Me alegro mucho por el chaval, por la sintonía que tiene con los béticos. Se lo merece, ha tenido una lesión que ha arrastrado durante algún tiempo. éste es el Juanmi que queríamos cuando fuimos a por él a la Real. Me alegro mucho que esté metiendo goles y cautivando a los béticos"

Sobre el partido contra el Celtic, Ángel Haro aseguró que es satisfactorio estar en la siguiente ronda y que es una pena que por las restricciones hayan menos béticos de los esperados en el estadio. "Es motivo de alegría estar ya clasificado. No hay presión para competir para pasar la eliminatoria, pero sí debemos ir con la idea de ganar. Nos jugamos mucho, entre otras cosas, seguir con la tónica positiva, además de que un buen resultado también influye en lo económico. Es una pena que se haya restringido algo la asistencia al estadio, pero seguro que vamos a tener a los béticos allí. En torno a unos 200 van a estar"

Por último, argumentó que esta UEFA Europa League es más difícil que nunca. "Hay rivales que son de Champions, y asusta un poco más. Si seguimos con esta ilusión y esta tensión competitiva podemos hacer algo importante. Estamos viendo que va a haber una UEFA de un nivel competitivo de los mayores de los últimos 10, 20 años. Es lo que estoy viendo. Va a ser difícil, pero seguro que tendremos opciones".